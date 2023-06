Tancredi e la tiktoker Caffellatte si sono lasciati?/ Ex allievo di Amici tra i due: spunta un post sospetto

Storia finita tra Tancredi e Caffelatte?

Tancredi, ex allievo della scuola di Amici, aveva trovato l’amore con la tiktoker e la cantante Caffelatte. I due avevano ufficializzato la storia pubblicando sui social la foto di un bacio. Ora, però, sembrerebbe che tra i due ci sia un periodo di crisi. A scatenare i rumors sulla presunta rottura tra Tancredi e Caffelatte è un post in cui la cantante appare in compagnia di un altro ex allievo di Amici. Lui è Mezkal, cantante che ha partecipato all’ultima edizione di Amici. Essendo entrato nella scuola di Maria De Filippi ad un passo dal serale, Rudy Zerbi ha preferito non portarlo al serale lasciandogli, però, la possibilità di presentarsi ai casting per la prossima edizione del talent che tornerà in onda a settembre.

Aaron si esibisce al concerto Full Out di Roma dopo Amici 22/ La reazione di Wax scatena il web

Oggi, però, il nome di Mezkal torna alla ribalta per il suo rapporto con Caffelatte. L’ex allievo di Amici, infatti, è spuntato in una foto proprio insieme alla tiktoker, legata in passato a Tancredi.

La foto di Caffellate e Mekal

A scatenare i rumors su una presunta rottura tra Tancredi e Caffellate è una foto pubblicata sui social con una didascalia che sembrerebbe ufficializzare l’inizio di una nuova frequentazione con l’ex allievo di Amici 22.

Amici 22, Alessandra Celentano fa irruzione a Rock in Roma/ Samuele Segreto e Maddalena Svevi bocciati e...

“Spero che chiunque possa avere la fortuna di incontrare qualcuno che sia disposto a sorbirsi una quantità di commedie romantiche, piantini e crisi di nervi quanto te, ma soprattutto spero che chiunque abbia la fortuna di incontrare il proprio specchio in cui guardarsi meglio e vedersi soprattutto migliori ogni giorno”, la didascalia che accompagna la foto come fa sapere Gossip e Tv.

LEGGI ANCHE:

Amici 22: Raimondo Todaro verso il ritorno a Ballando con le stelle?/ L'appello a Maria De Filippi

© RIPRODUZIONE RISERVATA