Fidanzato di Selvaggia Roma, chi è?/ Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli suoi ex, la verità è…

Selvaggia Roma è fidanzata? Enock tra i suoi ex insieme a Francesco Chiofalo ma…

Selvaggia Roma è fidanzata oppure no? Al momento sembra che la stessa influencer si etichetti come single pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per dare battaglia ad Elisabetta Gregoraci interessata al suo bel Pierpaolo Pretelli. E’ vero anche che in questi casi non si sa mai fino in fondo quello che succede e in molti sono convinti che un amorazzo o un flirt approfitteranno della situazione per venire a galla magari accusandola di qualcosa. Ma chi è stata al fianco di Selvaggia Roma in passato? Due dei suoi uomini li conosciamo bene. Il primo è Lenticchio, l’influencer Francesco Chiofalo. I due sono stati insieme a Temptation Island per poi lasciarsi qualche mese dopo chiudendo la loro storia tra accuse e liti social. Lo stesso è successo quando lui è stato operato di tumore alla testa e lei gli ha inveito contro lasciando pensare che le cose non fossero così gravi come da lui descritte e che, anche in questo caso, l’unica cosa che voleva era la visibilità. Ma intanto spuntano i nomi di Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli tra gli uomini del suo passato…

Anche Pierpaolo Pretelli tra gli ex di Selvaggia Roma?

Selvaggia Roma sui social ha spesso dichiarato la sua sfortuna in amore. Sappiamo che con Francesco Chiofalo è stata tutt’altro che fortunata ed anche la successiva storia con Luca Muccichini non ha avuto un finale degno di nota. Eppure, secondo i ben informati, l’influencer sarebbe finora riuscita a nascondere ben due flirt con altrettanti attuali concorrenti del Grande Fratello Vip. Si vocifera infatti che la bella Selvaggia abbia passato del tempo in compagnia di Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli del quale si parla di un loro flirt mai ‘ufficiale’ forse perché non duraturo. Tra i due però, come riferisce GossipeTv, le cose non sarebbero affatto andate nel migliore dei modi e per questo il suo ingresso potrebbe presagire una serie di interessanti dinamiche. A quanto pare però la romana avrebbe già puntato ad un altro obiettivo nella Casa, ovvero Pierpaolo Pretelli. Sempre secondo gli ultimi gossip, si vocifera un flirt avuto in passato anche con l’ex Velino di Striscia. I due si sarebbero conosciuti nel locale in cui il bel Pierpaolo faceva il vocalist ma anche questa liaison sarebbe stata fulminea. Ne aveva parlato il giornalista Gabriele Parpiglia che in merito aveva dichiarato: “I due si erano frequentati un anno fa, anche se la cosa era passata sottotraccia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA