Fidanzato Federica Calemme: chi è?/ Gli “indizi”, Gianmaria: “Non è un mio amico”

Dopo il bacio sotto il vischio tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, sembrava che tra i due potesse nascere qualcosa di più profondo. Eppure, la giovane modella e influencer ha voluto subito mettere in chiaro le cose: fuori dalla Casa del GF Vip ci sarebbe una persona pronta ad attenderla. Ma chi è il “misterioso” fidanzato della giovane che ha letteralmente stregato Gianmaria Antinolfi? “Hai capito che fuori ho una persona”, ha svelato lei al suo nuovo amico che ha replicato: “L’ho capito l’altro giorno sul divano”.

Tuttavia, Federica Calemme ha voluto specificare di non avere un vero e proprio fidanzato: “Non ho una storia. E’ una cosa che è iniziata. Ho fatto una promessa con me stessa di essere chiara con le persone”, ha fatto sapere all’imprenditore napoletano. La frequentazione tra il misterioso ragazzo e Federica, dunque, avrebbe preso inizio poco prima del suo ingresso al GF Vip e non sarebbe ancora una storia concreta ma, da quanto trapelato, solo un flirt in corso rimasto a metà.

Fidanzato Federica Calemme: chi è il misterioso ragazzo? Gianmaria lo conosce ma…

In merito al suo presunto fidanzato, Federica Calemme ha snocciolato alcuni indizi a Gianmaria Antinolfi dal momento che, a quanto pare, sarebbe una sua vecchia conoscenza. “E’ una cosa che è iniziata prima che sapessi di entrare qua”, ha fatto sapere la giovane modella, precisando che sarebbe iniziata da circa un mese. “Ci siamo visti sei volte. Io sono stata chiara anche con lui”, ha aggiunto la Calemme.

Federica non avrebbe ancora le idee chiare su cosa aspettarsi dalla persona che è fuori dal momento che proverebbe un interesse anche per Antinolfi. In merito agli indizi sul presunto fidanzato, ha svelato: “A febbraio compie 36 anni, lo conosci… il nome? Tre lettere”, ma alla domanda di Gianmaria sull’iniziale del nome, Federica si è ritratta. Intanto dopo essersi confidato con Sophie Codegoni, Gianmaria ha voluto fare chiarezza spiegando che il ragazzo in questione non sarebbe un suo amico, quanto piuttosto un “conoscente stretto”: “Non è un mio caro amico, però è un ragazzo che conosco da tanto tempo e con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto. Quando sono a Napoli ed esco con i miei amici, c’è anche lui ma non è un mio amico”, ha precisato.

