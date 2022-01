Fidanzato Federica Calemme: dura reazione al bacio con Gianmaria?/ Un’amica di lei…

Il bacio mozzafiato tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi è scattato dopo giorni di abbracci, battute e lunghi momenti trascorsi insieme. Dopo aver rotto il ghiaccio, i due stanno trascorrendo molto tempo insieme, ma come reagirà il presunto fidanzato di Federica? La Calemme è realmente fidanzata? Sono queste alcune delle domande che circolano sul web dopo il bacio tra Federica e Gianmaria. Domande nate per alcune affermazioni della vippona napoletana. Federica, infatti, prima di lasciarsi andare tra le braccia di Gianmaria, aveva confessato a quest’ultimo di aver lasciato una persona fuori con cui aveva iniziato una frequentazione.

Federica non aveva parlato di fidanzamento, ma stando alle parole di Alfonso Signorini, pare che questo ragazzo sia rimasto spiazzato dal bacio tra la Calemme e Gianmaria Antinolfi. “Gianmaria è riuscito a conquistare Federica e tra loro è esplosa la passione, ma una persona fuori dalla casa ci è rimasta molto male e stasera ne parleremo con lei”, ha detto Signorini nel collegamento con la casa durante il daytime del 10 gennaio.

Fidanzato Federica Calemme: parla un’amica di lei

Alfonso Signorini, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021, chiederà a Federica Calemme la verità sul presunto fidanzato che la sterebbe aspettando fuori. In attesa di ascoltare le parole della vippona, Deianira Marzano ha pubblicato lo screenshot del messaggio ricevuto da un’amica di Federica. Nel messaggio in questione, l’amica della Calemme smentisce la presenza di un fidanzato. Federica, stando alle parole dell’amica, sarebbe entrata nella casa del Grande Fratello vip da single.

“Federica è single. Tre settimane prima che entrasse nella casa ha conosciuto e frequentato un ragazzo che, effettivamente, le piaceva, ma con il quale non aveva alcun legame effettivo. Proprio per questo, prima di entrare, hanno messo i puntini sull i premettendo che entrambi si sarebbero dovuti sentir liberi di fare ciò che volevano. Fede è la ragazza semplice e tranquilla che si vede in tv, è estranea ad ogni tipo di tattica o dinamica creata tanto per far parlare di sè. Se ha baciato Gianmaria l’ha fatto perchè lo voleva e l’ha fatto quando se l’è sentita”, ha scritto la migliore amica di Federica a Deianira Marzano.

