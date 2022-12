Fidanzato Ginevra Lamborghini, chi è?/ Attilio Romita svela tutto: “Mi ha detto che…”

Fidanzato Ginevra Lamborghini: continua il mistero

Tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese continua ad esserci il fantasma del fidanzato che, tuttavia, pare non sia un fantasma. Entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2022 per chiarire definitivamente il suo rapporto con Antonino Spinalbese, Ginevra non si è mai sbottonata sul suo rapporto con l’ex di Belen Rodriguez e con il ragazzo che frequentava prima di varcare la famosa porta rossa e che, pare, ci sia ancora. In molti si aspettavano un avvicinamento importante tra Ginevra e Antonino che, però, non c’è stato. Oltre ad allenarsi insieme e a trascorrere parte della notte in piscina con gli altri concorrenti tra cui Daniele Dal Moro e Wilma Goich.

Nessun contatto fisico compromettente e nessun bacio come si aspettavano i Gintonic ovvero i fan che, sin dai primi giorni hanno sperato nella nascita di una storia d’amore tra i due.

Le parole di Attilio Romita sul fidanzato di Ginevra Lamborghini

A confermare la presenza di un fidanzato nella vita di Ginevra Lamborghini è stato Attilio Romita che, dopo il ritorno della sorella di Elettra nella casa del Grande Fratello Vip 2022, parlando con Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi, dice: “Mi immaginavo che l’arrivo di Ginevra avrebbe creato qualche emozione” comincia Attilio, aggiungendo una scottante rivelazione: “A noi ieri sera lei ha detto che quella roba che ha fuori ce l’ha ancora” .

Antonino conferma di aver avuto la stessa impressione e di essere frenato proprio per la sua situazione sentimentale che non sembra ancora abbastanza chiara. Ginevra resterà nella casa fino a lunedì 19 dicembre: accadrà qualcosa con Antonino o due resteranno sulla strada dell’amicizia?

