Fidanzato Jasmine Paolini: chi è?/ Ufficialmente single: il cuore batte per il tennis ma…

Chi è il fidanzato di Jasmine Paolini?

Jasmine Paolini sta infiammando il tennis italiano, ma sta anche scatenando la curiosità intorno alla sua vita privata di cui non si sa assolutamente nulla., Giovanissima e super riservata, Jasmine Paolini, a Wimbledon, sta facendo parlare di sè per i risultati sportivi che sta raggiungendo contribuendo a rendere ancora più grande il tennis italiano dopo le imprese sportive di Jannick Sinner. La 28enne è pronta a giocarsi il tutto per tutto dopo aver dedicato una vita intera al tennis trascurando anche la propria vita privata, ma attualmente, nella sua vita, c’è un fidanzato?

Dello stato sentimentale di Jasmine Paolini non si sa assolutamente nulla anche perché la campionessa fa di tutto per proteggere il proprio privato evitando di rilasciare interviste e di pubblicare foto che possano fornire indizi sulla presenza o meno di un fidanzato nella sua vita.

Dal successo ad un fidanzato per Jasmine Paolini?

Jasmine Paolini è ufficialmente single e nel suo cuore sembra esserci spazio solo per il tennis da cui sta raccogliendo importanti successi, ma in futuro, complici le vacanze, il cuore della tennista potrebbe cominciare a battere per qualcuno. Del suo passato sentimentale non si sa assolutamente nulla e non si sa se abbia avuto o meno una storia importante, ma probabilmente, il cuore potrebbe battere presto per qualcuno.

I fan della Paolini, felici del successo che sta avendo, sperano di vederla presto anche serena, felice e innamorata: il cuore della bellissima Jasmine comincerà a battere per un collega o per qualcuno che non fa parte del mondo del tennis? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.











