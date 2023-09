Fidanzato Letizia Petris, chi è?/ Lei piange per lui al Grande Fratello: “Mi manca, non vorrebbe che io…”

Letizia Petris è fidanzata: chi è l’uomo per il quale piange al Grande Fratello?

Quando Letizia Petris ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2023, molti credevano che fosse single. La sua vicinanza a Paolo Masella ha poi portato a credere che tra i due potesse nascere del tenero, visto che lo stesso gieffino ha ammesso che Letizia non gli è indifferente. Peccato che la concorrente in realtà sia fidanzatissima.

Ad ammetterlo è stata proprio lei, all’interno della Casa, senza tuttavia svelare troppo. Pare che il misterioso fidanzato non voglia finire sotto i riflettori, intanto la permanenza nel reality per Letizia si fa già dura a causa della mancanza della sua dolce metà. Proprio nelle ultime ore, ascoltando una canzone di Tiziano Ferro, Letizia si è lasciata andare alle lacrime, rivelando poi ad Heidi Baci che fossero per il suo fidanzato. “Mi manca. – ha poi ammesso la concorrente – Lui non vorrebbe vedermi così”.

Letizia Petris, prima dell’attuale fidanzato c’è stata una fidanzata

Il fidanzato di Letizia Petris potrebbe però stupirla molto presto, magari proprio con un ingresso a sorpresa al Grande Fratello. Intanto, durante una chiacchierata, la concorrente ha svelato che in passato è stata fidanzata con una ragazza. Queste le sue dichiarazioni: “Sono passati talmente tanti anni che per me non è più una cosa importante. Avevo 17 anni, ora ne ho 24”, ha spiegato la concorrente. Poi ha aggiunto: “È una parte finita, conclusa, non mi interessa più, quindi pace all’anima. Ho sofferto tanto per la cattiveria, perché sono stati un branco di lupi contro uno”.

