Fidanzato Mika e Emma Marrone, chi sono?/ Andreas Dermanis e Nikolai Danielsen

Mika è fidanzato? Molti, guardando la nuova edizione di X Factor, potrebbero porsi questa domanda, ritrovandosi il noto cantante al bancone dei giudici del talent. Per chi non lo sapesse, Mika ha un compagno il cui nome è Andrea Dermanis. I due stanno insieme ormai da molti anni e la loro relazione è stabile, nonostante le difficoltà affrontate in 15 anni. D’altronde, stare con un personaggio noto come Mika non è facile e comporta rimanere lontani spesso, tra impegni con la musica e notorietà. Questo fa del loro un rapporto davvero importante oltre che indissolubile.

Se questa è la vita amorosa di Mika, qual è invece quella di Emma Marrone? Sulla cantante sono circolati negli anni vari gossip su presunti amori, molti smentiti dalla stessa artista. Nelle ultime settimane si parla di un nuovo avvicinamento a Nikolai Danielsen, affascinante modello norvegese, più volte avvistato in barca con la Marrone. Già lo scorso anno i due sono stati avvistati insieme e la stessa cosa è accaduto questa estate. Nessuna conferma, però, dalla cantante, che in queste situazioni preferisce sempre essere molto riservata.

