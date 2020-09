X Factor 2020, audizioni/ Giudici e diretta 17 settembre: Emma al debutto

L’attesa sta per finire. Giovedì 17 settembre, alle 21.15 su Sky Uno, parte X Factor 2020. Al timone del talent show ci sarà ancora una volta Alessandro Cattelan che è pronto ad assaporare il gusto di un talent che sarà completamente diverso da quello visto nelle precedenti edizioni. A causa dell’emergenza coronavirus, per la prima volta, le audizioni si sono svolte in uno studio vuoto, senza pubblico, dando vita ad esibizioni più intime e suggestive. Il quartier generale di X Factor è lo storico Teatro 5 di Cinecittà, il più grande d’Europa. Sono tre le puntate dedicate alle audizioni e andranno in onda il 17 e il 24 settembre e il 1° ottobre. Seguiranno due puntate dedicate ai Bootcamp, in onda l’8 e il 15 ottobre. La puntata del 22 ottobre, invece, sarà dedicata alla fase denominata Last Call e che darà il via ad un’edizione totalmente nova. I live, infine, partiranno il 29 ottobre. X Factor 2020 è visibile anche su Sky Go e in streaming su NOW TV; il venerdì, in prima serata, su TV8.

X FACTOR 2020: I GIUDICI, UNA “NUOVA” GIURIA PER RILANCIARE IL PROGRAMMA

Come in tutte le edizioni di X Factor, anche quella 2020 che parte questa sera, avrà tra i protagonisti i giudici. Due sono le novità assolute di quest’anno: la prima si chiama Emma Marrone e la seconda Hell Raton. La presenza della cantante salentina, nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove ha anche ricoperto il ruolo do coach, è quella che suscita più curiosità e interesse tra il pubblico. Per Emma che ad Amici si sente a casa ogni volta che torna, X Factor rappresenta la grande sfida professionale dopo 10 anni di carriera. Hell Raton, nome di punta del rap italiano, invece, è pronto a stupire il pubblico con la sua conoscenza musicale. Accanto a loro, poi, ci saranno Manuel Agnelli e Mika che hanno già ricoperto il ruolo di giudice in passato.

LE CATEGORIE DI X FACTOR 2020 E COME FUNZIONANO LE AUDIZIONI

Sono quattro le categorie di X Factor 2020 che saranno affidate ad Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika: gruppi, under uomini, under donne e over. Alle selezioni si sono iscritti circa 40mila ragazzi. Dopo la scrematura iniziale, i migliori sono arrivati davanti al tavolo dei giudici per le audizioni che cominceranno questa sera. Per superare l’audizione, ogni aspirante cantante dovrà conquistare tre sì. Come in tutte le edizioni, non mancheranno le emozioni. Emma Marrone, infatti, ha già anticipato di aver versato qualche lacrima di fronte al talento di qualche ragazzo. L’avventura di X Factor 2020, dunque, sta per cominciare.



