Figli Lorella Cuccarini: Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio/ “Ho cresciuto individui capaci di stare al mondo”

Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio sono i quattro figli di Lorella Cuccarini nati dal matrimonio con il produttore musicale Silvio Testi. Sara è la primogenita nata il 4 agosto del 1994, 3 anni dopo il matrimonio della showgirl. Poi è arrivato Giovanni e infine i due gemelli Chiara e Giorgio nati nel 2000. Ma cosa fanno i figli di Lorella Cuccarini? La primogenita Sara ha deciso di vivere una vita ben lontana dal clamore mediatico e dal mondo dello spettacolo: dopo una laurea conseguita in management in Svizzera, è tornata a Milano dove lavora in ambito immobiliare.

Giovanni, invece, è un dj molto noto in ambito musicale. Si è laureato a Londra presso l’Università di Warwick in una facoltà che unisce Economia, Filosofia e Politica. Poi c’è Chiara che fa la calciatrice a indossa la maglia della Roma Calcio Femminile, mentre Giorgio è un grandissimo appassionato di musica e sogna una carriera come dj. Lorella Cuccarini è una mamma felice ed orgogliosa delle sue creature.

Lorella Cuccarini orgogliosa dei suoi figli Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio

“Non c’è orgoglio più grande dell’aver figli” – ha dichiarato Lorella Cuccarini parlando dei figli Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio una intervista rilasciata a Diva e Donna raccontando – non c’è orgoglio più grande dell’aver cresciuto individui capaci di stare al mondo. Oggi so che anche se dovessero rimanere soli, se la caverebbero benissimo. È questa la mia più grande tranquillità”. La più amata dagli italiani sulla possibilità di avere un quinto figlio dall’amatissimo marito Silvio Testi ha precisato “solo se arriva in modo naturale. Finora i periodi di lavoro intenso sono sempre stati molto… fertili. Chissà. Se arriva il quinto figlio per me è benedetto, però deve arrivare naturalmente, non lo cercherei in altro modo”. Sul finale poi l’ennesimo frecciata alla “nemicamica” Heather Parisi: “sono ancora in età fertile, quindi posso arrivare a cinque e batterla”.

