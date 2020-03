Figlio Fabio Testi, video-sorpresa da Shanghai/ Vive in Cina e il Coronavirus…

Il figlio di Fabio Testi, Fabio Testi Jr., questa sera sarà protagonista della nuova puntata di Grande Fratello Vip, durante la quale farà una piacevole sorpresa al padre. Il noto attore, infatti, dopo aver saputo le news sul Coronavirus ed aver appreso le origini dell’emergenza sanitaria che ormai interessa totalmente anche il nostro Paese, aveva paventato l’intenzione di lasciare il reality per via delle preoccupazioni legate al figlio. L’uomo, nato dalla relazione tra il gieffino e la stilista spagnola Lola Navarro, da anni vive a Shanghai per lavoro. Dalle anticipazioni sulla nuova puntata spunta la sorpresa che Testi tanto aspettava, relativa ad un video-messaggio che il figlio farà al padre, per tranquillizzarlo sulle sue condizioni di salute e probabilmente ribadire anche le sue intenzioni di non voler affatto fare ritorno in Italia, a maggior ragione in questa situazione altrettanto difficile in cui verte da giorni anche il nostro Paese. In un primo momento, i primi del mese scorso, quando iniziarono a trapelare le prime notizie sul Coronavirus, all’epoca ancora circoscritte alla sola Cina, si era diffusa l’indiscrezione secondo la quale il figlio di Testi fosse bloccato nel Paese asiatico a causa dell’emergenza sanitaria. Il gossip era stato riportato dal fotoreporter Alan Fiordelmondo che tramite il portale WolfBreak aveva scritto in merito: “pare non possa lasciare il paese asiatico proprio a causa del Coronavirus”.

FIGLIO FABIO TESTI: VIDEO-SORPRESA AL PADRE

Quando le prime notizie sul figlio di Fabio Testi “bloccato” in Cina iniziarono a circolare in rete, lo stesso attore concorrente del Grande Fratello Vip era ancora del tutto all’oscuro dell’emergenza Coronavirus. In realtà, poco dopo la notizia preoccupante che lasciava intendere l’impossibilità dell’uomo di fare rientro in Italia, arrivò puntuale la smentita attraverso l’agente dell’attore che aveva ridimensionato l’accaduto. Maurizio Raimo, a Fanpage.it aveva spiegato: “Fabio Testi jr vive a Shanghai da anni ed è sereno, non ha provato a rientrare in Italia e non è rimasto bloccato diversamente da quanto ho letto in giro”. Non solo, secondo l’agente la produzione del Grande Fratello Vip si sarebbe sincerata delle buone condizioni dell’uomo e per questo non aveva ritenuto necessario intervenire prima per mettere al corrente Testi della situazione in cui si trovava il figlio, tutto sommato tranquilla. Lo stesso testi Jr, d’altro canto, aveva fatto intendere di non avere alcuna intenzione di fare ritorno in Italia. Oggi, finalmente, anche l’attore potrà rasserenarsi ulteriormente grazie alle parole che giungeranno dal figlio e che da Shanghai provvederà a tranquillizzarlo.

