Fikayo Tomori/ “Milan pronto al bis scudetto, diremo la nostra anche in Champions”

“Sapevo che questa squadra era forte e potevamo vincere. Sono contento che ce l’abbiamo fatta”: Fikayo Tomori è orgoglioso dello scudetto conquistato dal suo Milan, ma le ambizioni non sono terminate. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il centrale difensivo ha spiegato che il bis scudetto è possibile, anche perché ora il Diavolo è ancora più forte.

“Abbiamo la sensazione che possiamo fare qualcosa di speciale”, l’analisi di Fikayo Tomori alla Rosea. Il Milan può ripetersi, nonostante la pressione diversa rispetto allo scorso anno: “In questi giorni abbiamo lavorato più forte dello scorso anno, dobbiamo essere pronti”.

FIKAYO TOMORI E LE AMBIZIONI DEL MILAN

Parlando dei nuovi arrivi, Fikayo Tomori ha spiegato che Divock Origi è forte e veloce, un attaccante che sa fare gol. Un ottimo acquisto, in altre parole. Il difensore ex Chelsea ha anche elogiato Adli: “E’ forte, ha un buon piede, fa i movimenti giusti. Deve imparare come giochiamo ma si vede che ha qualità”. Non poteva mancare un pensiero per Zlatan Ibrahimovic e per la sua grandissima personalità, una presenza costante anche quando non giocava: “Ci diceva: ‘Dobbiamo avere fame come i cani, siamo primi ma non abbiamo fatto nulla’. Quando c’è un giocatore così in spogliatoio, aumenta lo spirito di tutti”. Nelle ultime settimane si è parlato a lungo del rinnovo di contratto di Fikayo Tomori, l’inglese si è detto disponibile per il prolungamento: “Mi piace tutto del Milan, anche la città, le notti di Champions… Ora però sono concentrato sul campo, per le cose fuori dal campo vedremo”. Il calciatore ha poi parlato del suo amore per il suo Belpaese: “Mi piacciono la gente, la passione, sia quando siamo a San Siro sia fuori casa. Io sono un tipo tranquillo, uno lento e l’Italia è così. Milano va a un ritmo più basso di Londra,mi piace molto”.

