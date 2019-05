Filip Simaz, chi è/ Foto, il pubblico è pazzo di lui! (Darwin di Donatello)

Filip Simaz sta già facendo il conto alla rovescia per l’appuntamento che ogni amante del trash non vorrà perdersi questa sera. L’artista infatti sarà fra i presenti ai Darwin di Donatello, la puntata speciale di Ciao Darwin 8 e ormai tradizione per tutti gli ammiratori del programma principale. Nuova edizione e pieno di ritorni, grazie ad una finale che ci regalerà i nomi dei vincitori di Miss e Mister Darwin di quest’anno. In prima serata questa sera, venerdì 31 maggio 2019, Filip è fra i finalisti che concorranno al titolo: “ormai siamo alla resa dei conti”, scrive pochi giorni fa su Instagram, ringraziando tutti i followers che l’hanno sostenuto con le votazioni. Per chi invece vorrà vederlo dal vivo, Simaz ha in programma diverse serate a Bergamo, sia questa sera che domani, ospite della Drag Queen Miss Divina. Intanto più di qualcuno è pronto ad assistere alla vittoria del performer, dato che Filip è riuscito a conquistare il cuore del pubblico italiano e non di certo per la sua infanzia drammatica. Adottato da una famiglia di Carobbio degli Angeli, nel Bergamasco, il ragazzo non ha alcun ricordo dei primi quattro anni in cui ha vissuto in orfanotrofio, nella sua Bulgaria. Ha realizzato però il suo sogno di vivere grazie alla danza, visto che lo troviamo nelle clip dei maggiori artisti italiani come Caparezza, Baby K e Giusy Ferreri. “Ho un diploma triennale in chef de rang”, confessa tempo fa a Il Corriere della Sera, sottolineando di aver sempre previsto un piano B da attuare nel caso in cui non fosse riuscito a vivere di ballo e coreografie.

Filip Simaz, Darwin di Donatello: il ritorno in tv

Per prepararsi al meglio al suo ritorno in tv, Filip Simaz ha scelto di condividere con i fan sui social uno dei momenti più divertenti della sua partecipazione a Ciao Darwin 8. Durante la Macchina del tempo, il conduttore infatti gli ha fatto una domanda sui secoli, ma per il concorrente sembrava essenziale avere una calcolatrice per poter dare la risposta corretta. Si tratta di una parentesi che rimarrà di sicuro nella storia del programma di Canale 5 e che hanno contribuito ad aumentare gli ammiratori del ballerino bergamasco. Pochi giorni fa ha pubblicato invece il suo Stasera non si rientra, uno degli ultimi brani urban che può già contare su una clip video realizzata grazie alla regia di Vista. Ovviamente nel ritornello non può mancare anche “adoro”, la parola che ormai è diventata quasi un simbolo della sua simpatia e fra le più quotate nel mondo trash e dei suoi appassionati. “Apri il tuo cuore”, si limita invece a scrivere su Instagram pubblicando un suo primo piano, ricevendo ancora diversi complimenti per i tanti sorrisi strappati nel precedente appuntamento del programma di Paolo Bonolis.

La foto sui social

