Filippa Lagerback: “La depressione di Daniele Bossari? Difficile aiutarlo”/ “Il tumore alla lingua…”

Filippa Lagerback e la depressione di Daniele Bossari

Filippa Lagerback, in vista del ritorno in tv con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto nella nuova stagione di Che tempo che fa, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera in cui ha parlato anche del matrimonio con Daniele Bossari. Insieme da anni, genitori di Stella, Filippa Lagerback e Daniele Bossari hanno affrontato un periodo difficile legato ad alcuni problemi di salute del conduttore. Bossari, infatti, ha raccontato di aver sofferto di depressione e di aver combattuto contro un tumore alla lingua. Al suo fianco c’è sempre stata la moglie Filippa la quale, tuttavia, ammette di aver avuto difficoltà ad aiutarlo quando ha sofferto di depressione.

“La sofferenza mentale è complessa, non hai terapie pronto uso. Non capire mi faceva sentire come se non appartenessimo più alla nostra vita. Ho anche pensato di avere la chiave della felicità. Ma se l’avessi posseduta non avrebbe funzionato nella sua ‘serratura’: era lui che doveva trovare le risposte giuste”, le parole della Lagerback.

Filippa Lagerback e la salute di Daniele Bossari

Nel corso dell’intervista, poi, Filippa Lagerback ha parlato anche del tumore contro cui ha combattuto il marito Daniele Bossari. “Ha avuto due travagli duri. Nel secondo, legato al tumore alla lingua, è stato più facile aiutarlo perché potevo essere più concreta nell’assisterlo. Invece durante la depressione lo scenario era complicato”, le parole di Filippa.

Infine, ha parlato del ritorno in tv con Fazio e la Littizzetto: “Sono contenta di intraprendere una strada nuova con l’altra mia famiglia, quella televisiva di Fabio e Luciana. Il programma dura da 20 anni, io sono coinvolta da 18: sono… maggiorenne. Noi tre, poi, ci sosteniamo a vicenda: non ci vediamo molto al di fuori della trasmissione ma forse è il segreto per cui è tanto che stiamo assieme”.

