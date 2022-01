Filippine vs no vax/ Chi esce da casa viene arrestato: “È per proteggere cittadini”

Arresto per le persone non vaccinate che escono dalle proprie abitazioni. È questa la decisione presa da parte del presidente delle Filippine Rodrigo Duterte nel corso di un vertice con i membri della task force anti Covid. Una dura presa di posizione da parte dell’esecutivo filippino che, per invogliare le persone a ricorrere alla vaccinazione anti-coronavirus che può aiutare il paese e tutto il mondo ad uscire dalla pandemia che tiene miliardi di persone col fiato sospeso da due anni, ha deciso di intraprendere il pungo duro contro i no vax che ancora non vogliono sottoporsi alla somministrazione del farmaco.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 7 GENNAIO/ +59 decessi, +110 ricoverati

A rendere nota la decisione del governo di Manila ci ha pensato il portavoce del presidente Duterte, Karlo Nograles. La direttiva, che entrerà subito in vigore, ha lo scopo di mettere in sicurezza l’intero paese che nelle ultime settimane ha subito un balzo di contagi rilevante. Infatti, dai 200 casi registrati il 21 dicembre, si è arrivati agli oltre 5.400 della giornata di mercoledì nel corso della quale è stato deciso che ulteriori misure più stringenti dovessero essere prese per il bene della comunità filippina e per gli abitanti dell’intero paese.

Regole in Zona arancione/ Cosa si può fare e le limitazioni con e senza vaccino

FILIPPINE VS NO VAX: ARRESTO PER CHI ESCE DA CASA

Secondo quanto riferito dal portavoce del presidente Karlo Nograles, la direttiva ha validità su tutto il territorio nazionale ed è stata decisa per “per proteggere i cittadini, perché l’essere non vaccinati mette tutti in pericolo”. In precedenza, le autorità dell’area metropolitana di Manila, che comprende 16 città e oltre 13 milioni di abitanti, avevano già imposto una serie di restrizioni ai viaggi a alle attività delle persone non vaccinate, alle quali è concesso di uscire dalle proprie abitazioni solo per ragioni essenziali.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 7 GENNAIO/ Dati Min Salute: 108304 casi, positività 22%

A partire da domenica altre 14 aree del Paese, oltre alla regione metropolitana di Manila saranno poste in stato di allerta, a causa dell’aumento dei casi di contagio, dovuto alla maggiore mobilità e agli assembramenti che si sono verificati durante le festività natalizie. “Poiché questa è un’emergenza nazionale, la mia posizione è che possiamo trattenere le persone che non hanno ricevuto il vaccino”. Il presidente ha quindi spiegato: “Sto dando ordine alle autorità di tutte le città di cercare i No Vax e intimare loro di non uscire di casa”. Chi non rispetta tale direttiva può essere tratto in arresto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA