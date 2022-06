Filippo Bisciglia, clamoroso addio a Mediaset/ Il piano B dopo Temptation island…

Filippo Bisciglia verso l’addio al Biscione, per un nuovo progetto tv? L’indiscrezione del momento

Filippo Bisciglia è pronto a dire addio a Mediaset e quindi al sodalizio artistico avviato con Maria De Filippi? E’ questo l’interrrogativo generale del momento, alla luce della voce sempre più insistente secondo cui i telespettatori dovranno rinunciare alla messa in onda dell’ormai consuetudinario appuntamento tv estivo con Temptation island e il motivo sarebbe legato ad una questione sollevatasi sui diritti dello storico format. Insomma, il docu-reality dei tradimenti potrebbe essere cancellato dai palinsesti tv Mediaset e con la rumoreggiata mancata conferma al timone del format Filippo Bisciglia sarebbe in procinto di stringere accordi per migrare sul canale 9, che avrebbe in serbo per lui un nuovo programma televisivo con cui il conduttore dal sorriso inarrestabile potrebbe segnare una svolta importante nella sua carriera. Questo, seppur lontano dall’azienda che gli ha permesso di intrattenere milioni di telespettatori di Canale 5 al timone di Temptation island.

L’indiscrezione della possibile migrazione a Canale 9 di Filippo Bisciglia giunge tra le pagine di Nuovo, il settimanale di gossip diretto da Riccardo Signoretti.

Dopo Temptation island, ci saranno L’isola dei famosi e il Grande fratello vip ad attendere nel cast Filippo Bisciglia?

Di recente, incalzato in un’intervista da SuperguidaTV rispetto ad una possibile svolta televisiva nella sua carriera, Filippo Bisciglia non ha nascosto che si renderebbe volentieri protagonista a L’isola dei famosi, in quanto il gioco honduregno è un reality a cui si sente particolarmente affine. “Sono un tipo selvaggio e pertanto opterei più per L’isola dei Famosi”, ha fatto sapere, in risposta ai quesiti della nota fonte web. L’intervento rivelatorio di Filippo Bisciglia è poi proseguito con delle dichiarazioni sul conto del reality dei vip condotto da Alfonso Signorini: ” Guardo il Grande Fratello Vip ma non parteciperei perché l’idea di stare chiusa in una casa h24 mi spazientirebbe. Di proposte in questo senso non ci sono state anche se magari il mio nome è venuto fuori”.

Ricordiamo che ad oggi, oltre alla conduzione pluriennale coperta al timone di Temptation island, Filippo Bisciglia ha preso parte come concorrente a Tale e quale show nel 2017 e ad Amici celebrities nel 2019, per cui non si escluderebbe un ruolo inedito da concorrente in tv per il conduttore rimasto a quanto pare orfano di Temptation island.

