Nelle ultime ore tutti si stanno chiedendo chi sono le tentatrice che si sono fidanzate con i concorrenti di Temptation Island e tra queste spunta senza dubbio il nome di Alessia, la quale sembra essersi messa con Mirco Rossi, ex fidanzato di Giulia Duranti. La coppia si è separata durante il falò, quando Mirco non ha più voluto sapere più niente di lei ammettendo di non essere mai stato felice. Durante il programma non ha mai mostrato tradimenti, ma solo nell’ultimo periodo ha costruito un rapporto di profonda confidenza con la tentatrice Alessia Sagripanti tanto che adesso i due sembrano essere una coppia.

Come è stato mostrato a Temptation Island durante l’ultima puntata, Mirco ha spiegato di avere iniziato a frequentare la tentatrice, raccontando di stare molto bene con lei, ammettendo di aver addirittura imparato il suo numero amemoria e di averli visti. Anche Alessia ha voluto dire la sua, dicendo di tenere tantissimo all’ex fidanzato di Giulia e di voler avere cura di questo rapporto. Non solo, Mirco si sbilancia e dice: “Spero ci sia un domani con lei perché mi ha fatto riscoprire emozioni che non vivevo più”, ammettendo di provare un sentimento.

Passiamo ora a Saretta, la tentatrice di Antonio, ex fidanzato di Titty. Anche loro sono usciti separati al falò di confronto, decidendo di mettere fine alla storia dopo tre anni di amore. Lui, durante il percorso a Temptation Island si è avvicinato moltissimo alla tentatrice Saretta, ammettendo di esserne attratto sia dal punto di vista fisico e da quello mentale. Dopo averli visti un po’ troppo vicini, Titty ha richiesto subito un falò di confronto e davanti a Filippo Bisciglia è successa la scena che tutti ricordano a Temptation Island: la fidanzata ha gettato l’anello nel fuoco.

Molto chiacchierata è stato anche il comportamento della single Saretta, che dopo il Temptation Island ha deciso di non continuare la frequentazione con Antonio. Il pubblico si è schierato totalmente con lei, appellandola come una regina e come una delle 10 tentatrici migliori della storia del programma. Alcuni utenti hanno anche riso, prendendo in giro Antonio che era cascato completamente nella “trappola”. “Antonio ci credeva pure!”, dicono alcuni fan, che appoggiano in tutto e per tutto Titty, la quale ha dovuto assistere a filmati che l’hanno colpita molto, sia nel pinnettu che davanti a Filippo Bisciglia.