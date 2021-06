Filippo Bisciglia/ “Da piccolo non ho potuto camminare per il morbo di Perthes”

Filippo Bisciglia ha compiuto 44 anni lo scorso 24 giugno e ha festeggiato per l’ottava volta il suo compleanno a Temptation Island, che debutterà in prima serata su Canale 5 mercoledì 30 giugno. Filippo non ha mai amato molto festeggiare il suo compleanno, un po’ per riservatezza e un po’ per pigrizia, anche se alla fine si è sempre divertito alla feste a sorpresa organizzate dalla mamma. “Mi hanno sempre coccolato, sono il piccolo di casa. L’unica cosa p che mia sorella Valeria, che ha cinque anni più di me, non ha mai preso uno schiaffo mentre io sì. Ero un casinaro”, ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni. Da piccolo il conduttore di Canale 5 ha avuto il morbo di Perthes, una forte decalcificazione dell’anca: “Dai due ai quattro anni non ho potuto camminare”. Sono stati anni difficili, che però hanno temprato il carattere di Filippo.

Filippo Bisciglia: “Affronto un momento difficile”/ “Non parlo di cose private ma...”

Filippo Bisciglia: “Ecco cos’è l’amore per me”

Filippo Bisciglia ha sempre sognato di fare tv, fin da piccolo quando guardava “Il pranzo è servito” con Corrado. Il conduttore, che nel 2006 si è classificato secondo al Grande Fratello 6, è legato a Pamela Camassa dal 2007: i due hanno partecipato insieme ad “Amici Celebrities“. “Il primo bacio l’ho dato in terza media al campo-scuola. Ma il primo amore l’ho avuto a 17 anni, era una ragazza bellissima, Annalisa”, ha confidato a Tv Sorrisi e Canzoni. La storia con Annalisa è durata tre anni ma poi lei lo ha lasciato perché Filippo era “geloso e pesante”. Oggi Filippo Bisciglia è molto soddisfatto della sua vita “piena di gioia e di amore“. Per il conduttore di Temptation Island l’amore è “la benzina di ogni essere umano. Se non c’è l’amore, non vai da nessuna parte“.

