Filippo Bisciglia/ Foto, Pamela Camassa: “Mi sopporta e supporta da anni”

Filippo Bisciglia non manca mai di rivelare il suo amore per la compagna Pamela Camassa. Lo dimostra di frequente sui social, pubblicando foto a due e dediche speciali dirette alla sua dolce metà. “Lei che mi sopporta e supporta da anni”, ha scritto pochi giorni fa su Instagram. Uno scatto che è piaciuto molto ai fan, felici di rivederli insieme ancora una volta. Clicca qui per guardare la foto di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Intanto il conduttore continua a mietere consensi grazie a Temptation Island 2020, che lo ha visto ritornare di nuovo alla guida delle coppie di concorrenti. “Mi piace si parli di sentimenti in tv”, ha detto a TeleSette nei giorni scorsi, “credo che ci sia sempre il bisogno di dare spazio alle emozioni. E poi confesso che mi piace l’attesa che il reality crea nelle persone da casa. So che lo aspettano con ansia”. Per Bisciglia si tratta di una gratifica da parte del pubblico, “Perchè sento che aspetta anche me”. Il conduttore sente un forte legame con lo show ed è impossibile per lui non sentirsi fiero di poter avere le redini del gioco. “Non smetterò mai di ringraziare Maria De Filippi che mi ha dato questa opportunità”, ha aggiunto, “permettendomi di crescere professionalmente”.

Filippo Bisciglia, una delle pagine più drammatiche di Temptation Island

Filippo Bisciglia si ritroverà presto a far fronte ad una delle pagine più drammatiche di Temptation Island 2020? Secondo le indiscrezioni che stanno circolando su internet in questi giorni, sembra che il conduttore assisterà ad uno schiaffo che Antonella Elia assesterà sul volto del fidanzato Pietro Delle Piane durante il falò di confronto. Un’anticipazione rivelata dall’influencer Amedeo Venza e che potrebbe concretizzarsi nella puntata che andrà in onda questa sera. “Ho già avuto occasione di fare una cena con Antonella Elia che ha fatto come me Tale e Quale Show”, ha detto in precedenza Bisciglia a Sorrisi, “lei usciva dal programma e io tornavo per fare il torneo. Mi è sempre stata simpatica. È una persona vera. Manila Nazzaro invece è amica di Pamela [Camassa, la sua fidanzata, nda], avendo partecipato entrambe a Miss Italia. Abbiamo amici in comune e anche con lei ci siamo visti a cena”. Secondo il presentatore, ci dovremo aspettare molte sorprese dalle coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore anche quest’anno. I telespettatori poi dovrebbero rispondere in modo più positivo, alla luce del lockdown appena vissuto. “C’è tanta voglia di leggerezza in questo momento”, ha sottolineato al settimanale, “abbiamo sentito parlare per troppo tempo di cose brutte in televisione. Grazie al cielo le cose stanno andando meglio. Ora c’è bisogno di essere più spensierati. E Temptation è il programma giusto“.

