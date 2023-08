Filippo Bisciglia fuori da Temptation Island Winter?/ Scoppia la polemica: “Vogliamo lui alla conduzione!”

Filippo Bisciglia non sarà alla conduzione di Temptation Island Winter?

Quando durante l’annuncio dei palinsesti della prossima stagione televisiva di Mediaset è stata rivelata un’edizione invernale di Temptation Island, il pubblico affezionato al docureality si è subito chiesto se sarebbe stato Filippo Bisciglia a condurlo. L’ex gieffino è d’altronde il volto simbolo del programma dedicato alle coppie, nonché amatissimo dal pubblico di Canale 5. Eppure le indiscrezioni arrivate finora sembrano smentire che sarà lui a condurre la versione invernale.

Temptation Island, Manuel Maura nuovo tronista di Uomini e donne?/ Il gesto che insinua il dubbio

Stando alle notizie più recenti, potrebbe essere Lorella Cuccarini a condurre Temptation Island Winter, impegnandosi dunque su due fronti in Mediaset: come coach ad Amici e come conduttrice del nuovo show.

Temptation Island Winter, Filippo Bisciglia sostituito da Lorella Cuccarini? È polemica

Se tanti si sono detti felici della possibilità di ritrovare la showgirl nel ruolo di conduttrice, i puristi di Temptation Island vorrebbero invece che fosse Filippo Bisciglia a condurlo. Come scrive il settimanale Nuovo Tv, è già nata una vera e propria polemica rispetto alla decisione della produzione di escludere Bisciglia dalla conduzione: “Io voglio Filippo versione neve”, ha scritto infatti un fan del programma; mentre c’è chi ha fatto notare che “Già gli avevano scippato la versione vip”. Il pubblico dunque chiede a gran voce il ritorno del conduttore anche per la versione invernale del format: Maria De Filippi accontenterà queste richieste o preferirà dare una ventata di novità allo show, vista anche la sua doppia programmazione?

Temptation Island 2023: Mirko e Perla, Francesca e Manuel si ricongiungono?/ Il possibile ritorno di fiamma

LEGGI ANCHE:

Temptation Island 2023, Daniele: "Mi ha messo K.O."/ Lo spoiler dell'ultima puntata

© RIPRODUZIONE RISERVATA