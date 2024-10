Temptation Island, Mirco e Alessia interrotti durante l’esterna

Mirco e Alessia, durante l’esterna organizzata a Temptation Island, vengono interrotti da Filippo Bisciglia che li raggiunge in barca per annunciare al fidanzato che la sua compagna, Giulia, con la quale condivide la propria vita da ben nove anni, ha richiesto il falò. Il conduttore precisa che mai era successo nella storia del programma: “Si tratta di una prima volta che raggiungo qualcuno in esterna”, sottolinea Filippo.

Temptation Island 2024, 4a puntata/ Coppie e diretta 15 ottobre: Alessia asfalta Mirko "mi hai sfinita basta"

Sui social gli utenti si sono scatenati dopo la scena di Filippo Bisciglia in barca per raggiungere il fidanzato e la sua tentatrice. Giulia scrive: “Uno dei momenti più alti della televisione italiana e noi possiamo dire di averlo vissuto”. Altri, ancora, scherzano: “Pirati del Mar di Sardegna: la maledizione di Temptation Island”, ironizzando sulla colonna sonora dei Pirati dei Caraibi scelta dagli autori. “Io che corro verso il prof di storia per chiedergli di nuovo se può rimandarmi l’interrogazione” scherza ancora un altro utente del web.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 15 OTTOBRE 2024/ Gemma protagonista, tira e molla Alessio e Amal

Mirco e Alessia dopo l’esterna interrotta: “Ci vedremo fuori di qui”

Dopo la notizia del falò richiesto da Giulia, Mirco e Alessia si confrontano e il fidanzato, e giù di morale, viene consolato dalla tentatrice, che lo abbraccia e gli chiede di non essere paranoico. La giovane, coccolandolo, spiega: “Siamo stati bene e non è che usciti fuori da quella porta non mi ricordo più chi sei e come siamo stati insieme. Resta tutto uguale, il caffè è un modo di dirti che fuori da qui ti rivedo, se lo vuoi e se lo vogliamo”. Lui replica: “Ho paura, mi sei entrata dentro come una cosa grande che ho paura di perdere. Non vorrei essere freddo ma non ti voglio far scappare a questo punto”. Alessia lo rassicura: “Allora sii te stesso”.

Paolo Brosio: "Ho visto la Madonna di Trevignano che piangeva"/ "Sgorgava del liquido"