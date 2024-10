Il percorso di Giulia e Mirco a Temptation Island 2024 sta per giungere alla fine. Loro due come Federica e Alfonso e Millie e Michele sono le coppie che hanno resistito di più nel tortuoso viaggio nei sentimenti. Come sappiamo, il reality non finirà i 15 ottobre 2024 ma martedì 22, dati gli altissimi ascolti registrati da questa edizione settembrina. In attesa di scoprire come finiranno le cose tra la coppia, andiamo a conoscere meglio chi è Giulia di Temptation Island 2024 per capire qualcosa in più sul suo carattere alquanto particolare che dall’inizio del reality ha diviso il web.

Giulia Duranti ha 30 anni ed è fidanzata con Mirco Rossi da ben nove anni. Una relazione lunga la loro, arrivata ad un punto in cui non sanno più cosa provano l’uno per l’altra. Giulia e Mirco di Temptation Island 2024 si portano alle spalle una convivenza finita malissimo, con lui che si è trovato costretto ad allontanarla per i troppi litigi e le incomprensioni. Ed è così che la fidanzata ha deciso di rivolgersi al programma per mettere alla prova una volta per tutte i loro sentimenti, consapevole del fatto che potrebbero anche uscire separati al falò finale.

Sta per arrivare il falò di confronto a Giulia e Mirco di Temptation Island 2024, dopo un percorso difficile e piuttosto introspettivo. C’è da dire che il loro viaggio nei sentimenti è stato parecchio difficile, specialmente per il fidanzato, che più volte si è sentito in colpa di non essere a fianco a lei ma allo stesso tempo consapevole di essere sentimentalmente confuso. Giulia, d’altro canto, ha sempre mostrato poche emozioni nei confronti di lui, quasi come fosse rassegnata ad una relazione finita. Ma chi è davvero Giulia di Temptation Island 2024? Fuori dal reality la 30enne si occupa di un e-commerce di gioielli in argento, del quale è la titolare.

Anni fa Giulia ha partecipato ad un concorso di bellezza in Toscana: “Miss Sorriso”, portandosi a casa la vincita della gara regionale. Poi è approdata a Miss Italia, qualificandosi tra pochissime pre-finaliste. A Temptation Island 2024 il suo tentatore è Bruno Topolini, che sin dal primo momento si è avvicinato a lei e ha costruito un rapporto di profonda confidenza. Lui, imprenditore romagnolo, le ha confessato di volerla baciare, ma lei non è mai ceduta alle sue tentazioni. Uscirà con Mirco dal programma? Secondo i rumor il falò tra Giulia e Mirco sarà parecchio caotico ed emozionante allo stesso tempo. Via alle scommesse su questa coppia!