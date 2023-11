Filippo Bisciglia nuovo concorrente al Grande Fratello? Indiscrezione bomba/ Contattata anche Pamela Camassa

Filippo Bisciglia nuovo concorrente al Grande Fratello? Alfonso Signorini punta su Temptation Island

Alfonso Signorini per risollevare gli ascolti non troppo entusiasmanti di questo Grande Fratello 2023 ha deciso di puntare su Temptation Island dopo il ‘successo’ e l’interesse scaturito per il triangolo formato da Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero. Stando infatti a quanto riporta il profilo Instagram di Very Inutil People sembra certo l’ingresso di Filippo Bisciglia come nuovo concorrente del Grande Fratello 2023. Il conduttore di Temptation Island, quindi, presto potrebbe smettere i panni di presentatore ed indossare quelli di inquilino della Casa più spiata d’Italia.

Filippo Bisciglia sarà il conduttore di Temptation Island Winter/ Scoop e reazione dei fan: "Solo lui può!"

L’ingresso di Filippo Bisciglia al GF per il momento è solo un’ indiscrezione, un rumors ma è stato confermato anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Insomma se ciò fosse vero sarebbe un bel colpo per Alfonso Signorini che arruolerebbe nel suo reality un ex concorrente. Molti sanno, infatti, che Filippo Bisciglia è stato concorrente nella sesta edizione del Grande Fratello nel 2006 condotta da Alessia Marcuzzi. In quell’occasione grazie alla sua simpatica e spigliatezza sfiorò la vittoria finale arrivando secondo.

Pamela Camassa: "Ecco quanti chili ho perso all'Isola dei Famosi"/ "Filippo? Dopo Temptation Island andremo…"

Grande Fratello 2023, arriva Filippo Bisciglia? Contattata anche Pamela Camassa

Filippo Bisciglia sarà il nuovo concorrente del Grande Fratello 2023? Al momento non è certo ma sembra molto probabile stando a quanto riportato da Very Inutil People e Deianira Marzano. Quest’ultima tralaltro si è spinta anche più oltre con le indiscrezioni. Non solo infatti ha confermato la possibilità che il conduttore di Temptation Island sia pronto a varcare la porta rossa ma ha aggiunto che è stata contattata anche la fidanzata Pamela Camassa. L’intenzione degli autori del reality era sicuramente quella di dare un po’ di pepe alle dinamiche facendo entrare una coppia, peccato però che pare che Pamela Camassa abbia già rifiutato di partecipare.

Pamela Camassa vola in Sardegna dopo l'Isola dei Famosi/ Sorpresa a Filippo Bisciglia: "Auguri amore"

Insomma, Alfonso Signorini e tutta la squadra del Grande Fratello per risollevare gli ascolti del reality di Canale5, che da sabato affronterà un’importante sfida perché si scontrerà con Ballando con le stelle 2023, sembra proprio che puntino tutto su Temptation Island non solo sui partecipanti come Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti ma anche direttamente sul conduttore Filippo Bisciglia. Per quest’ultimo questa potrebbe essere l’occasione per accrescere la sua popolarità. Per il conduttore questo è un periodo d’oro. Infatti, nelle scorse settimane ha annunciato lui stesso tramite i suoi social che sarà al timone anche di Temptation Island Winter (nome provvisorio del reality dei sentimenti)











© RIPRODUZIONE RISERVATA