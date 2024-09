Filippo Bisciglia in lacrime a Verissimo: “Quest’estate se n’è andata mia nonna…”

Filippo Bisciglia, a poche ore dalla ripresa di Temptation Island 2024, ha scelto il salotto di Verissimo per rinnovare l’appuntamento previsto per il prossimo martedì, 10 settembre. Prima di lasciarsi andare ad uno scoop ‘bomba’ sulla nuova edizione, il conduttore si è concesso un momento molto toccante salutando commosso due persone chiave nella sua vita che purtroppo sono passate di recente a miglior vita: la nonna e sua zia Loretta.

“Quest’estate se n’è andata mia nonna, aveva 101 anni: ha vissuto una vita piena d’amore perchè ci ha sempre coccolati, come abbiamo fatto noi con lei. Vorrei però ricordare anche mia zia Loretta che è venuta a mancare prima di lei, volevo salutarla”. Proseguendo nella chiacchierata con Silvia Toffanin, Filippo Biscliglia non poteva non strappare un sorriso ai telespettatori anche parlando della bellezza del suo rapporto con la fidanzata Pamela Camassa. “In coppia va sempre bene tutto, non abbiamo mai litigato bruscamente. Ogni tanto capita qualche scaramuccia ma per stupidaggini, cose di casa e semplici. Lei per me è tutto, è mia sorella, la mia migliore amica: è tutto”.

Filippo Bisciglia: “Ecco cosa succederà nella nuova edizione di Temptation Island 2024…”

Arriva poi il momento forse più atteso dai telespettatori: Filippo Bisciglia – a Verissimo – ha deciso di lanciare uno scoop ‘bomba’, alimentando anche con ironia, a proposito di quello che accadrà nella nuova edizione di Temptation Island 2024 al via il prossimo martedì 10 settembre. “Se durante la penultima puntata di Temptation mi avete visto camminare, adesso ho corso, ho addirittura corso… e forse anche in acqua! scherzavo dai, però davvero ho corso però non solo su terra ferma, questo è uno scoop!”. Chissà a cosa si riferisce il conduttore del reality a tema sentimentale e ormai, a due giorni dall’esordio, manca davvero poco per scoprirlo.