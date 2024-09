Filippo Bisciglia è in crisi con Pamela Camassa? Come stanno le cose

Tra gli ospiti più attesi di Verissimo nella puntata di domenica 8 settembre 2024 c’è sicuramente Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island, il celebre programma prodotto dalla Fascino pronto a tornare sul piccolo schermo, si racconterà nel salotto di Silvia Toffanin davanti a milioni di telespettatori. Il presentatore ed ex concorrente del Grande Fratello è legato da anni alla storica fidanzata Pamela Camassa, della quale si è molto interessata il gossip negli ultimi mesi. Si è vociferato infatti di una storia al capolinea tra Filippo Bisciglia e la fidanzata Pamela Camassa, a seguito di alcuni presunti tradimenti che avrebbero mandato all’aria gli equilibri della coppia

Lo stesso Filippo Bisciglia si è difeso dalle accuse e ha confidato: “Se nella mia vita ho causato disastri a livello sentimentale? Sempre stato fidanzato e mi sono sempre comportato bene, sono un bambacione, i miei amici combinavano, io le baciavo sotto le stelle” ha svelato il conduttore di Temptation Island presentando la sua versione romantica al pubblico.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia non si sono lasciati: le ultime sulla coppia

Si era vociferato addirittura di una relazione al capolinea tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, ma le cose sono andate diversamente in queste settimane dopo che si è fatta largo l’indiscrezione. Niente da fare dunque per chi sperava di veder saltare una delle coppie più longeve e amate del mondo dello spettacolo, si era teorizzato addirittura di vedere i due impegnati a Temptation Island nel corso della prossima edizione, ma non dal lato solito di Filippo Bisciglia, bensì da quello dei concorrenti.

Riguardo a una sua ipotetica partecipazione magari con la fidanzata Pamela Camassa, Filippo Bisciglia ha ammesso in una intervista concessa tra le colonne de Il Fatto Quotidiano: “Se fossi un concorrente di Temptation Island e cadessi in tentazione, alzerei le mani davanti alla mia fidanzata ‘Ho sbagliato, hai ragione’”

