Grazie al nuovo compagno Filippo, Mietta è tornata a credere nell’amore: “Realizzeremo cose importanti”

Mietta non nasconde l’amore per il suo compagno, Filippo. E malgrado le esperienze deludenti del passato non ci pensa nemmeno a smettere di sognare. Perché l’amore, in fondo, è sognare ad occhi aperti. E lei, da quando ha incontrato Filippo, è tornata a sognare. Insieme da alcuni anni, la cantante e il suo compagno hanno trovato un equilibrio praticamente perfetta che Mietta vuole preservare con cura e amorevolezza. In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo, la cantante aveva spiegato di trovarsi divinamente con Filippo: “Io e lui ci scegliamo tutti i giorni, questo penso sia il segreto che ci unisce. E poi ci facciamo tante risate”.

La cantante ama pensare in grande ed è certa che con Filippo andrà tutto per il meglio. “Penso che realizzeremo qualcosa di importante, siamo due teste simili, due persone che si capiscono anche senza parlare. Gli devo dire grazie perché è l’unico uomo che ha saputo conoscere quella che sono”.

E’ una Mietta sognante, nonostante le sofferenze del passato. Prima di incontrare il suo attuale compagno infatti, Mietta ha incassato brutti colpi. “Ho tradito ma sono stata tradita anche io, ho preso più corna. Prima scoprivo le malefatte: ero un segugio, facevo le poste. E poi ricambiavo”, ha ammesso al Corsera.

Oggi la cantante ha le idee molto chiare per quanto riguarda l’amore. Idee semplici, sulle quali non ammette ridimensionamenti. “Desidero essere amata tanto quanto amo io. Se nell’altro trovo questa abnegazione allora è la volta che non scappo”, ha assicurato l’artista.