La cantante Mietta sarà una delle protagoniste della trasmissione Io Canto Senior, programma che andrà in onda in prima serata venerdi 10 Gennaio 2025. La donna ha raccontato negli anni cosa è successo nella sua vita privata, Mietta ha avuto storie importanti ed una le ha dato anche la possibilità di diventare la madre di Francesco Ian. Tante difficoltà ma ora ha trovato l’amore con Filippo, andiamo a scoprire qualcosa in più.

Nel corso della sua vita Mietta ha vissuto una lunga relazione con l’attore di Vivere Brando Giorgi, poi ha vissuto una storia con il chitarrista Daniele Tagliapietra che nel 2010 le ha dato la possibilità di diventare madre. I due però hanno chiuso i rapporti seppur in buoni rapporti proprio e soprattutto per il figlio Francesco Ian.

Da qualche anno Mietta – nome vero Daniela Miglietta – ha raccontato di vivere un amore profondo con Filippo, un uomo sul quale però da sempre prova a mantenere un grande riserbo. Per lei si tratta di un grande amore e negli ultimi tempi in diverse occasioni è tornata a parlarne, raccontando la storia che nel tempo sta vivendo.

Mietta e la love story proseguita negli anni con Filippo

Era il 2021 e la donna parlava cosi di questa storia che stava solo nascendo. Durante un’intervista Mietta raccontò ad Oggi è un altro giorno: “C’è una storia in costruzione, quest’uomo mi piace molto anche se è da poco entrato nella mia vita. E’ una love story e vediamo quindi cosa succede”, raccontava la donna che però ha sempre mantenuto segreta l’identità dell’uomo.

A Verissimo qualche tempo fa Mietta si è confessata apparendo innamorata pazza dell’attuale compagno e a riguardo dichiarava: “Ci capiamo anche senza parlare, credo che io e lui possiamo fare qualcosa di importante anche perchè di testa siamo molto simili. Matrimonio? Mi piacerebbe sposarmi, ma non so con chi accadrà”, disse con un ghigno piuttosto evidente.

In questi giorni l’artista ha parlato della sua situazione sentimentale ai microfoni del Corriere della Sera ed ha raccontato: “Dopo la fine della storia con il padre di mio figlio sono stata cinque anni sola, poi quando arriva l’amore alla fine sei fregata. Ora le cose – devo dire – vanno davvero meravigliosamente”, ha spiegato sorridente la donna.