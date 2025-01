Mietta sarà una delle protagonista della trasmissione Io Canto Senior, programma che andrà in onda venerdì 10 Ottobre 2025. Una cantante di grande qualità che ha dovuto combattere tante battaglie ma che ha mostrato tutto il suo carattere. Cantante ma non solo con tanti ruoli all’interno del mondo dello spettacolo, andiamo a vedere nello specifico chi è Mietta.

Valerio Scanu, frecciatina ‘criptica’: “Ho pestato i piedi alle persone sbagliate”/ “I miei errori…”

Mietta, nome reale Daniela Miglietta, nasce a Taranto il 12 Novembre 1969 e fin da giovane mostra la sua passione, si iscrive ad una scuola di musica, canto e recitazione. La giovane debutta come attrice nello sceneggiato radiofonico Nasce Una Stella, 240 puntate ed ottiene grande successo. Nel 1988 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Sogno, la prima di tante edizioni che la vedono protagonista.

Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi/ "Perdita dolorossima": è morto nel 2024

Non solo musica, nel 1996 Mietta viene scelta come doppiatrice di Esmeralda nel film di animazione ‘Il gobbo di Notre Dame’, poi la vediamo come una delle protagoniste di La Piovra 8, insieme ad attori come Raoul Bova e Luca Zingaretti. Film, libri e tanti ruoli che la vedono protagonista, nel 2021 partecipa a Ballando con le Stelle dove viene eliminata dopo poche settimane.

“Da bambina avevo paura”, poi le ammissioni sulla sua vita privata

La donna è piuttosto riservata per quel che riguarda la vita privata. E’ stata per tanti anni fidanzata con l’attore di Vivere Brando Giorgi, poi successivamente conosce un chitarrista dal quale ha un figlio, Francesco Ian, nel 2010. Lascia le scene per dedicarsi a lui per ben 5-6 anni. Nel corso di un’intervista a Vanity Fair Mietta ha raccontato tanti aspetti riguardo la sua vita:

Fausto Leali, chi è la moglie Germana Schena / "All'inizio ci sono state scappatoie", la gelosia e i dubbi

“Da bambina avevo paura del giudizio degli altri, questa cosa va avanti anche ora a causa dei social. La gente ama parlar male degli altri, non è liberta di opinione ma cattiveria piuttosto. La lezione più importante? Come esseri umani dobbiamo essere liberi”. Mietta era figlia di genitori divorziati e ha raccontato più volte di aver sofferto molto per questa cosa: “A scuola mi vergognavo, avevo paura di essere giudicata” e poi non potevano mancare i racconti riguardo gli attacchi di panico e la sua malattia, Mietta ha sofferto di bulimia ed ha commentato:

“Il mio rapporto con il cibo è iniziato a cambiare in questi anni, mi sono rivolta alla psicologa e fortunatamente l’ho beccata in tempo. Non so nello specifico cosa sia successo ma sentivo il desiderio di mangiare più del dovuto e poi mi pentivo”, ha raccontato cosi la nota artista.