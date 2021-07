Filippo di Edimburgo, marito Elisabetta 2: malattia, successore e gaffe/ L’infezione prima di Pasqua

Filippo di Edinburgo, marito Elisabetta 2, è morto lo scorso 9 aprile a soli due mesi dal suo centesimo compleanno. La causa della sua scomparsa non è stata dichiarata, anche se nel comunicato ufficiale di palazzo è stato scritto che il principe se ne è andato serenamente. Filippo di Edinburgo aveva abbandonato gli incarichi ufficiali nel 2017, a novantasei anni, dopo aver portato a compimento oltre 22 mila incarichi personali ed aver tenuto circa 5 mila e cinquecento discorsi. Ad inizio anno, nel 2021, il principe si vaccina contro il COVID-19, grazie ad un medico di corte al castello di Windsor, insieme alla regina. Poco dopo viene ricoverato a causa di un’infezione, dovendo fare i conti con una serie di gravi complicazioni che non hanno comunque impedito la sua uscita dall’ospedale nel mese marzo.

Filippo di Edinburgo, la morte e le gaffe più celebri del marito Elisabetta 2

Filippo di Edimburgo, dunque, si è spento all’età di novantanove anni nel castello di Windosr, dove era riuscito a tornare dopo il ricovero ospedaliero per infezione aggravata. La sua scomparsa viene annunciata da Elisabetta, con un messaggio piuttosto asciutto ma non per questo meno sentito, diramato da Buckingham Palace: “E’ con profondo dolore che Sua Maestà la Regina annuncia la morte dell’amato marito”. Del marito Filippo di Edimburgo vengono ricordate anche le tante gaffe, alcune delle quali sul tema del razzismo. In tal senso va menzionato l’episodio in cui, durante un incontro per il Wwf, parlando dei cinesi, il Principe affermava: “Se ha quattro gambe e non è una sedia, se ha due ali e vola ma non è un aeroplano, e se nuota e non è un sottomarino, i cantonesi se lo mangeranno”.

