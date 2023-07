Filippo e Tommaso, chi sono i figli di Ivan Graziani/ Musicisti come il padre: “Per chi ama le sue canzoni…”

Chi sono Filippo e Tommaso, i figli di Ivan Graziani

Il grande amore di Ivan Graziani la moglie Anna Bischi. I due si sono conosciuti nel 1965 e, insieme, hanno formato una famiglia con la nascita dei figli Filippo e Tommaso. Legatissimo alla famiglia, la moglie Anna, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il fatto quotidiano, ha parlato così di Ivan Graziani: “Poi non è scappato più. E siamo stati insieme tutta la vita. A volte arrivo a sperare di scoprire oggi dei suoi tradimenti, giusto per sentire forse un po’ meno la sua mancanza. Macché. Per lui la famiglia era tutto”.

Cresciuti in un ambiente musicale, con un padre come Ivan Graziani, Filippo e Tommaso non potevano non innamorarsi della musica scegliendola non solo come passione, ma anche come lavoro. Filippo, infatti, è un cantante mentre Tommaso è un batterista. Insieme, dopo la morte del padre, portano avanti la sua arte.

Le parole di Filippo e Tommaso sul padre Ivan Graziani

Filippo, cantante, e Tommaso, batterista, dopo la morte del padre Ivan Graziani, hanno portato in giro per l’Italia uno spettacolo con le canzoni più belle di Ivan Graziani in scaletta come Fuoco sulla collina, Taglia la testa al gallo, Limiti, Agnese, Firenze, Pigro, Lugano addio, Monna Lisa, Il chitarrista, Dada, Signora Bionda dei Ciliegi, E sei così bella e altre ancora.

All’epoca, come riportato da La Repubblica, parlando della scelta di portare in giro la musica del padre, Filippo e Tommaso, dichiaravano: “Cercheremo di offrire una gamma di emozioni più vasta possibile per chi ama le canzoni di papà. Sarà come invitare tutti nel nostro salotto ad ascoltare le canzoni. Vogliamo ricreare una situazione molto informale”.

