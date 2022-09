Grande Fratello Vip 2022 ed elezioni: ecco come voteranno i concorrenti/ Uscita…

Grande Fratello Vip 2022 ed elezioni: ecco cosa accadrà il 25 settembre

Il 25 settembre, gli italiani sono chiamati alle urne per le elezioni politiche. Un diritto, ma anche un dovere civico a cui sono chiamati anche i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 la cui avventura è ufficialmente cominciata il 19 settembre. Inizialmente si pensava ad un rinvio dell’inizio del reality per permettere ai vipponi di poter votare, ma così non è accaduto. Il Grande Fratello Vip 2022, infatti, è partito regolarmente lunedì scorso, ma la produzione ha già pensato al modo per far votare i vipponi che chiederanno di farlo.

Escluso il voto a domicilio permesso solo alle persone affette da infermità e che realmente non possono muoversi dalla propria abitazione, per i concorrenti del Grande Fratello Vip 7, l’unica soluzione è l’uscita eccezionale dalla casa per poche ore.

Concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 alle urne: uscita eccezionale e quarantena

Per permettere ai concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 di votare, la produzione avrebbe pensato a due modi alternativi come fa sapere TvBlog. Per i residenti fuori Roma è prevista l’uscita dalla casa e il ritorno nella città di residenza e il ritorno imminente nella Capitale. I vipponi, però, non potranno tornare subito nella casa. I residenti fuori Roma, infatti, prima di poter varcare nuovamente la porta rossa, dovranno osservare quattro giorni di quarantena in albergo.

Diverso, invece, il discorso per i residenti a Roma. I seggi, domenica 25 settembre, apriranno alle 7. I vipponi potranno così lasciare Cinecittà nelle prime ore del mattino e recarsi ai seggi con mascherina e guanti per poi rientrare immediatamente a Cinecittà. Tutto, dunque, è pronto per permettere ai vipponi di votare. Chi deciderà di farlo?

