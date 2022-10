Filippo, figlio Marco Bellavia: messaggio strappalacrime al padre/ “Non mollare…”

Filippo, il figlio di Marco Bellavia pubblica un messaggio sui social

Filippo, il figlio quindicenne di Marco Bellavia, pubblica su Instagram un messaggio per il padre per infondergli speranza e forza per affrontare il percorso nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Marco, nelle scorse ore, durante una lunga chiacchierata con Antonella Fiordelisi, ha ammesso di soffrire di attacchi d’ansia e di panico chiedendo aiuto ai propri compagni d’avventura per riuscire a stare meglio.

GF Vip, Marco Bellavia:"Pamela Prati ha il mio stesso problema"/ Lei sbotta: "Parla per te"

“Si tratta di ansia e paura. Anche la paura di guardarmi dentro e stare in mezzo a tanta gente. […] Sono sotto stress qui dentro. Ma anche fuori non sono stato bene. Quando andavo in metropolitana soffrivo di attacchi di panico” – ha detto Marco che, poi, sulla possibilità di restare ancora nella casa, ha aggiunto – “Se sono solo non riesco ad uscirne. Magari tutti insieme, mi aiuterete anche in maniera fantasiosa a stare meglio. Magari mandiamo anche un bel messaggio. Fuori magari i ragazzi daranno una mano a chi ha bisogno. A me piacerebbe creare una comunità fuori. Scusami se piango e ti faccio piangere non voglio farti soffrire”.

“Marco Bellavia è stato bullizzato!”/ Alajmo e Groppelli: “Ha chiesto aiuto ma...”

Le parole di Filippo per papà Marco Bellavia

Di fronte al crollo del padre, Filippo ha deciso di condividere tra le storie del proprio profilo Instagram un messaggio per lui per infordergli forza e coraggio e spingerlo a non mollare. “Papà vola come una farfalla e pungi come un’ape. In questi anni mi hai insegnato ad essere un combattente, un guerriero, e io adesso voglio essere come te, non mollare. Ti vogliono far passare per quello che non sei. – ha concluso Filippo, il figlio di Marco Bellavia – Ti voglio un mondo di bene, facciamo tutti il tifo per te. Dimostra quello che sei realmente, tuo Filippo”.

GF Vip, Pamela Prati gela Marco Bellavia "solo una simpatia"/ La showgirl frena e...

Un messaggio che Alfonso Signorini potrebbe mostrare a Bellavia durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2022, in programma lunedì 3 ottobre, dandogli la forza per continuare a restare nella casa di Cinecittà.

No aiuto, il figlio di Marco ha fatto una storia 🥹#GFvip pic.twitter.com/UeqfYVhlaZ — Paola. (@Iperborea_) September 30, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA