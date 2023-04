Filippo Magnini diventa insegnante di nuoto/ Torna in università dopo la laurea e…

Filippo Magnini insegnante di nuoto: la nuova professione del campione

Filippo Magnini ha un legame indissolubile con il nuoto, disciplina sportiva che l’ha reso celebre in Italia (e non solo) e che gli ha regalato numerosissimi successi e grandi soddisfazioni. La piscina è il suo habitat naturale, il posto in cui è cresciuto e si è formato come campione, e questa grande passione non si esaurirà mai. Lo conferma anche una sua nuova esperienza, in cui si è buttato con tutte le sue energie, per trasmettere la medesima passione anche ad altre persone.

Filippo Magnini, chi è il marito di Giorgia Palmas/ "Iniziò con un bacio di notte al Duomo e..."

Come rivelato nel nuovo numero del settimanale Chi, nella rubrica Chicche di gossip, l’ex fidanzato di Federica Pellegrini ha deciso di diventare insegnante di nuoto presso l’Università Bocconi di Milano. “Filippo Magnini torna all’università, ma in modo alternativo. Lo fa alla Bocconi di Milano, dove ogni martedì sera insegna nuoto alle signore nella palestra con piscina dell’istituzione” si legge. Un ritorno in accademia, ma in veste di insegnante di nuoto, dopo aver conseguito la laurea in Scienze motorie lo scorso anno ed essere diventato a tutti gli effetti Dottore, con un bel 110 e lode.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi, frecciatina Filippo Magnini?/ Spunta foto…

Filippo Magnini: la laurea e la storia d’amore con Giorgia Palmas

Sono grandissime, dunque, le soddisfazioni per Filippo Magnini. Non solo è diventato negli anni uno dei più grandi campioni di nuoto italiani, ma è anche riuscito ad ultimare il ciclo di studi con il traguardo più importante: la laurea. E ora è diventato anche insegnante di nuoto in università, trasmettendo la sua passione anche a coloro che vorrebbero cimentarsi nella disciplina.

Intanto, sul fronte sentimentale, prosegue a gonfie vele la romantica storia d’amore con Giorgia Palmas. Dopo il fidanzamento e la successiva rottura con Federica Pellegrini, Filippo Magnini ha ritrovato l’amore al fianco dell’ex Velina di Striscia la Notizia. La coppia è felicemente sposata e, assieme alla figlia Mia, stanno costruendo anno dopo anno una bellissima famiglia.

Federica Pellegrini, gli ex fidanzati/ Da Luca Marin alla rottura per Filippo Magnini, poi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA