Filippo Magnini, l’ex nuotatore italiano considerato il miglior stileliberista italiano di sempre nelle distanze brevi, dopo essere stato alfiere azzurro per quasi 20 anni con 2 ori mondiali nella gara regina dei 100 stile libero e un bronzo olimpico in staffetta ad Atene 2004 si è lasciato andare ad una serie di pronostici sulle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver vinto 7 medaglie a Tokyo, l’ex nuotatore ha provato a fare una previsione dalle pagine de LaPresse Magnini sulle medaglie degli atleti azzurri: “la fortuna dello sport è che non è matematica. E’ difficile, ma ovviamente ci si aspetta una medaglia da Quadarella, da Ceccon, da Paltrinieri, da Martinenghi e dalla Pilato. Penso anche nelle staffette possiamo fare bene”.

Secondo Magnini l’obiettivo degli atleti italiani in gara alle Olimpiadi di Paris 2024 è di almeno 5-8 medaglie, ma non nasconde: “ci auguriamo che i nostri azzurri facciano degli exploit e possano raccogliere più medaglie possibili”.

Filippo Magnini, dalla carriera alla famiglia: “i miei figli mi stimolano tutti i giorni a essere una persona corretta”

Pur essendo un ex nuotatore, Filippo Magnini non ha mai smesso di nuotare e partecipare a competizioni e gare come quando nel 2022 ha partecipato ai Campionati Master, ma con altri obiettivi come ha raccontato dalle pagine di esquire.it: “tenermi in forma e continuare tramite il mio impegno a dare messaggi positivi ai ragazzi. A febbraio ho preso parte ai campionati mondiali di Doha, in Qatar, dove ho vinto tre ori mondiali. È stata una bella esperienza”. Nonostante si sia ritirato da tempo, l’ex campione di nuoto ha confessato: “sarò sempre un atleta e in quanto tale – dopo tanti anni passati a preparami in vista di appuntamenti importanti – avrò sempre davanti a me un obiettivo da perseguire. Il mio mondo gira tuttora intorno allo sport”.

Non solo lo sport nella sua vita, visto che il campione è anche padre e marito e la famiglia rappresenta la sua priorità: “la mia famiglia perché mi stimola tutti i giorni a essere una persona corretta”.