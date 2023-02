Filippo Magnini, chi è il marito di Giorgia Palmas/ “Iniziò con un bacio di notte al Duomo e…”

FILIPPO MAGNINI, MARITO DI GIORGIA PALMAS

Chi è Filippo Magnini, marito di Giorgia Palmas e padre di una delle sue due figlie? Questo pomeriggio, negli studi televisivi di “Verissimo”, l’ex ‘velina’ originaria di Cagliari sarà ospite per la prima volta assieme a Elena Barolo, la collega di un tempo quando entrambe facevano parte del cast di “Striscia la Notizia” e dando vita a una delle coppie di showgirl rimaste maggiormente impresse nella memoria dei telespettatori. E, in attesa di scoprire cosa racconterà la Palmas sui progetti futuri e pure sulla sua vita famigliare, scopriamo qualcosa di più sul 40enne ex nuotatore pesarese, già compagno di Federica Pellegrini.

Classe 1982 come sua moglie e sposato con lei da un poco meno di un anno, Filippo Magnini è stato uno dei nuotatori più forti della recente generazione, erede designato di Giorgio Lamberti soprattutto quale re dello stile libero e capace di vincere due titoli mondiali nei 100 metri in vasca e altri due in vasca corta, per un totale di diciassette ori continentali a cui si aggiunge tutta un’altra sfilza di titoli. Tuttavia, il nuotatore marchigiano è conosciuto anche, soprattutto dal pubblico femminile meno avvezzo a seguire le imprese sportive, per le sue love story da copertina: detto della lunga liaison con la collega Pellegrini, da qualche anno (e dopo che la sua attuale compagna aveva chiuso la sua storia con Vittorio Brumotti) fa coppia fissa con Giorgia Palmas. La coppia, sposatasi civilmente nel maggio del 2021, ha concesso il bis qualche mese fa convolando a nozze in chiesa a quasi un anno esatto di distanza dal precedente rito.

MAGNINI E PALMAS, “UN AMORE NATO DAVANTI AL DUOMO CON…”

Filippo Magnini non è solo il marito di Giorgia Palmas ma, come accennato, pure il padre di una delle sue due figlie. Se la grande di casa, la primogenita Sofia, fu concepita dalla madre durante la relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini ed è nata nel 2008, nel settembre del 2020 in casa Magnini è arrivata pure la piccola Mia. Un amore nato solo pochi anni fa, dunque, ma molto forte tanto che i due non solo hanno deciso di diventare genitori (e per l’ex nuotatore si è trattato di una scelta molto importante, dato che era la prima volta) ma anche di dare vita a una piccola famiglia allargata in cui, a detta dei diretti interessati, regna l’armonia. “Tre anni fa era iniziato tutto proprio qui, davanti al Duomo, con un bacio nel cuore della notte…” aveva scritto sui social la Palmas, celebrando il loro amore nel primo scatto dopo il matrimonio.

“Noi abbiamo un ottimo rapporto con la famiglia di Davide, aveva detto qualche tempo fa Giorgia Palmas accennando proprio all’ex calciatore Bombardini, padre di Sofia: “Anzi anche Filippo e Davide hanno un ottimo rapporto e questo è fondamentale per la serenità di mia figlia” aveva raccontato Giorgia Palmas -già ospite in passato, assieme a Magnini, nel salottino tv di Silvia Toffanin- spiegando inoltre che è loro interesse “avere a cuore i nonni paterni, a cui vogliamo molto bene” e parlando proprio di quella famiglia allargata a cui si accennava sopra e in cui tutti convivono serenamente. Dal canto suo, Magnini, si è spesso detto emozionato non solo dall’esperienza di genitore della piccola Mia ma pure da come è stato accettato come papà da Sofia, oramai grande e impegnata con le scuole superiori.











