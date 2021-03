Filippo Magnini, doping: dal dramma delle accuse all’assoluzione/ “Mi hanno piegato ma non spezzato”

Il 6 novembre 2018 Filippo Magnini è stato condannato dal Tribunale Nazionale Antidoping 2 a quattro anni di squalifica per doping. Il procedimento è cominciato nel maggio 2017 e in appello è stata riconosciuta l’accusa di uso e tentato uso di sostanze dopanti, mentre sono cadute le altre accuse di favoreggiamento e somministrazione o tentata somministrazione di sostanze. In primo grado era stato condannato anche il compagno di squadra Michele Santucci, poi assolto in appello. “Da troppo tempo ormai mi sento un appestato, tengo gli occhi bassi, quando mi chiedono di posare per una fotografia penso che non abbiano saputo cosa mi è successo, So di non avere fatto nulla di male, non merito tutto questo e sono qui per dimostrarlo”, aveva detto nel 2018 l’ex nuotatore, per due volte campione del mondo nello stile libero, a Repubblica.

Filippo Magnini: le accuse di doping, poi assolto

Lo scorso febbraio 2020 Filippo Magnini è stato scagionato dal Tas di Losanna dall’accusa di doping, annullata quindi la squalifica di quattro anni comminata dal Tna italiano sia in primo che in secondo grado. “Ho vinto. Il Tas mi ha assolto in pieno. È sempre stato così, le gare le ho sempre vinte negli ultimi metri. Mi hanno insegnato a non mollare mai. Sono sempre stato un atleta e una persona corretta. Tremo dalla gioia”, ha scritto sui social l’ex nuotatore. All’Ansa ha poi commentato: “Ho sognato e aspettato che la verità venisse fuori: quel giorno è arrivato e ora sono la persona più felice del mondo. Ho sempre avuto fiducia in questi anni durissimi, sono stato piegato da queste accuse ma non sono stato spezzato”. Nei giorni scorsi Filippo Magnini ha annunciato che il prossimo 24 marzo uscirà per Sperling&Kuper il libro “La resistenza dell’acqua” in cui racconta tutta la sua storia.

