FILIPPO MAGNINI, FIDANZATO GIORGIA PALMAS/ “Mi è stata vicina nel periodo peggiore…”

Filippo Magnini è pronto ad accogliere nella sua vita la sua prima figlia (che già ama). Su Instagram, tra il suo profilo e quello della madre Giorgia Palmas, sono tanti i post che ne documentano l’attesa, a partire dall’immagine dell’ecografia condivisa a maggio sotto la quale si trova scritto: “Già ti amo”. Anche Giorgia, a questo punto, è una delle persone a cui Filippo è legatissimo: “Non appena l’ho conosciuta ho capito che poteva essere la persona giusta”, fa sapere lui in un’intervista di maggio a Oggi. Lei lo ha tanto aiutato nel periodo più difficile della sua vita, quello contestuale alle accuse di doping, da cui di recente è stato scagionato: “Le ho subito detto quel che mi stava capitando. Mi ha sostenuto, è stata l’unica, oltre ai miei avvocati, a leggere e seguire tutto. La reputo una delle persone più intelligenti che io conosca, tutto quel che mi ha detto si è rivelato utile e giusto sotto il profilo del processo. Poi la sua vicinanza, l’amore, la fiducia non sono mai venuti a mancare e mi hanno dato forza”.

Filippo Magnini e la sua complicità con Giorgia Palmas

A detta di Filippo Magnini, tra lei e Giorgia Palmas “viene tutto facile, spontaneo”. A legarli è una forte complicità e un amore che li porta a proiettarsi in un futuro per sempre. Le nozze, naturalmente, sono già in programma, e Filippo appare deciso a fare il grande passo. Lo ricordiamo insieme alla collega nuotatrice Federica Pellegrini, una relazione finita male che ormai è per entrambi acqua passata. Durante la sua ultima intervista a Verissimo, Filippo ne ha parlato in questi termini: “È stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti. Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli. Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato”. E ancora: “Fede ha seguito la sua strada nel nuovo. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho voltato pagina, è finita”.

Filippo Magnini nel “dopo” Federica Pellegrini

Se Filippo Magnini ha definitivamente voltato pagina, lo stesso non vale per Federica Pellegrini, ancora alla ricerca di un “pesce rosso” nel suo oceano. Queste le ultime dichiarazioni a Io donna a proposito della sua vita sentimentale: “Sono precisina, ma non sono impossibile. Dal punto di vista fisico, non mi piacciono i biondi. Per il resto, amo chi sa riflettere e si mette in discussione. Ma non è facile che gli uomini si facciano domande e questo limita molto la scelta”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA