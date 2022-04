Filippo Magnini e Giorgia Palmas “Ci sposiamo 14 maggio”/ “Altro figlio? Se capita…”

Filippo Magnini e Giorgia Palmas non escludono la possibilità di allargare ulteriormente la famiglia. La coppia ne ha parlato a Verissimo, partendo però dalla laurea dell’ex campione di nuoto. “A scuola me la sono presa con calma, ma sono arrivato all’obiettivo”, scherza lui. Si arriva, quindi, alla domanda di Silvia Toffanin. “Stiamo pensando a tante cose. Se ci fossimo incontrati prima, forse saremmo andati avanti con altri progetti. Ora lasciamo al destino, se dovesse capitare saremmo felici”, spiega la showgirl.

Invece Filippo Magnini ci scherza su: “Uscirebbe un’altra femmina”. La famiglia è stata consacrata anche con il matrimonio, ma c’è da celebrare quello in chiesa. “Riguardare tutto quello che abbiamo fatto in soli quattro anni fa pensare a quanto ancora dobbiamo vivere. Non vedo l’ora”, commenta lui. Lei si dice orgogliosa di quello che ha costruito: “Sento tutti i miei 40 anni, ma li sento bene. Sono successe tante cose, ma preferisco vedere il bicchiere mezzo pieno. Il bilancio è positivo, sono curiosa dei prossimi 40 anni”.

Filippo Magnini invece si è dovuto reinventare dopo l’addio al nuoto. “La mia paura era non vivere più le stesse emozioni, invece quelle vissute con la famiglia le hanno superate. Questo mi ha dato una grande gioia”, spiega a Verissimo. Non mancano comunque le litigate con Giorgia Palmas. “Uno-due battibecchi al giorno ci sono”, assicura lei. A volte è anche colpa della memoria, visto che si ritrovano a ricordare cose diverse… Quando litigano, lui cerca subito il confronto, mentre lei invece si allontana. Dal 12 maggio 2021 sono marito e moglie, ma c’è un rito religioso da celebrare, sulla cui data finalmente si sbilanciano. “Lei era bellissima, tutto stupendo. La data non la diciamo per scaramanzia”, comincia Filippo Magnini. Giorgia Palmas annuncia: “Ci sposiamo il 14 maggio”.

