Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la storia d’amore/ “Ecco come è nato tutto”

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono innamoratissimi ormai da quasi quattro anni, convinti di avere trovato la propria metà dopo qualche storia d’amore finita male. L’ex velina, infatti, è stata legata all’ex calciatore Davide Bombardini, papà della sua prima figlia Sofia, e a Vittorio Brumotti, mentre lui ha avuto una lunga relazione con Federica Pellegrini.

Davide Bombardini e Vittorio Brumotti, ex Giorgia Palmas/ Una passione per lo sport

Anzi, se possibile, sono stati proprio i loro rapporti passati a permettergli di capire quanto fossero felici insieme: “Nessuno dei due si pente degli amori passati – ha raccontato l’ex velina al settimanale ‘Chi’ -. Anzi, è grazie a quelle esperienze che oggi abbiamo la maturità di dire che siamo finalmente felici”.

Filippo Magnini: "Capii subito che Giorgia Palmas era giusta per me"/ "Feci tutto io"

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: una storia d’amore speciale

Nel momento in cui ha conosciuto Giorgia l’ex nuotatore, che era single da circa un anno, non ha avuto grandi dubbi: lei era quella giusta. Ed evidentemente non si sbagliava: “Guardando Giorgia pensavo: ‘Sarebbe perfetta, lo sento’. E così è stato. Ho iniziato da subito questa storia con lei pensando che fosse definitiva”.

Quando si ha la possibilità di incontrare l’amore della propria vita si pensa spesso come sia possibile capirlo anche da qualche piccolo segnale, situazione che ha effettivamente vissuto anche la Palmas. E’ stata lei stessa a raccontarlo: tutto è stato chiaro per lei il giorno del suo compleanno. “Mi ha conquistato con il suo tiramisù. Me l’ha preparato a sorpresa“.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, matrimonio nel 2022/ Nozze bis con rito religioso

E non è tardato ad arrivare il loro primo bacio: “Ce lo siamo scambiati giorni dopo alle due del mattimo in mezzo a Piazza Duomo a Milano. E’ stata una scena da film che sognavo da tempo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA