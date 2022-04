Sofia e Mia, le figlie di Giorgia Palmas/ “Abbracci che profumano di infinito”

Gestire due figlie nate da due padri diversi può non essere semplice soprattutto per la difficoltà di conciliare gli impegni di tutti, ma non è così impossibile e sono ormai in tanti a trovarsi in questa situazione. Tra questi c’è Gorgia Palmas, mamma di Sofia, nata dalla relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini, e Mia, frutto della relazione con l’ex nuotatore Filippo Magnini, poi diventato suo marito.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la storia d'amore/ "Ecco come è nato tutto"

L’ex velina sa bene come sia fondamentale evitare che possano sorgere gelosie e si sta così dimostrando abilissima nella sua quotidianità. Gran parte del merito è ovviamente anche dei due uomini, che si rispettano come è giusto che sia in questi casi. “Vedere Sofia e Mia mi scioglie. La sensazione di famiglia con Filippo l’ho avvertita da subito” – ha raccontato lei.

Davide Bombardini e Vittorio Brumotti, ex Giorgia Palmas/ Una passione per lo sport

Sofia e Mia: i due gioielli di Giorgia Palmas

La bella famiglia che è riuscita a costruire è certamente uno dei motivi che possono rendere orgogliosa Giorgia. Lei è serena anche per il ben rapporto che hanno Sofia e Mia, nonostante siano figlie di padre diversi. Ed è per questo che fa il possibile per coinvolgerle nei momenti che coinvolgono entrambe. Proprio per questo la showgirl non manca mai di condividere sui social momenti felici insieme a loro, come aveva fatto recentemente in occasione di una gita trascorsa al Lago Maggiore: “Ci sono abbracci che profumano di infinito“, aveva scritto aggiungendo alcuni cuori a corredo. ospite di ‘Verissimo’.

Luciana Riccioni, la mamma di Enrico Papi/ "Un dono per tutti noi"

Ottimo è anche il rapporto che la sua Sofia ha con Filippo Magnini, che la considera come fosse sua figlia: “Ho sempre voluto essere padre di una femmina. Siamo felicissimi, per noi oggi la famiglia è la felicità“ – aveva raccontato lui a Silvia Toffanin.











© RIPRODUZIONE RISERVATA