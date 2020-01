FILIPPO MAGNINI E GIORGIA PALMAS/ Presto sposi: “Matrimonio in due o tre mesi”

Filippo Magnini è ospite nel salotto di Verissimo insieme alla sua futura moglie Giorgia Palmas. Silvia Toffanin ha chiesto i dettagli della proposta di matrimonio, che è avvenuta dentro la loro futura casa. “Ho coperto i suoi occhi” e la Palmas racconta quello che ha sentito quando era sul tragitto verso questa destinazione sconosciuta: “Alla fine ho realizzato che eravamo nella nostra futura casa”. Lui e Sofia, la figlia della Palmas avuta con Davide Bombardini, spariscono per qualche secondo in questa dimora ancora in costruzione. Poi Magnini continua con il racconto: “Ho chiesto le chiavi, la casa non è ancora agibile. Ma la mia sorpresa è stata addobbata come se fosse il nostro natale, ho fatto stampare le foto, ho dovuto comprare i fili con le pile per avere l’illuminazione visto che nella casa non c’è ancora corrente”. La Palmas racconta di essersi commossa: “Pensavo che quello fosse il regalo di Natale”. In realtà c’era qualcos’altro dietro: “Dopo mi sono inginocchiato e le ho chiesto di sposarmi”. La palmas si è inginocchiata e ha detto subito sì con le lacrime agli occhi, poi Sofia si è commossa tanto e li ha abbracciati: “Uno degli inizi più belli della nostra vita”. La coppia non vede l’ora di convolare a nozze, tanto che hanno ammesso che il matrimonio potrebbe avvenire nel giro di qualche mese.

Filippo Magnini e Giorgria Palmas presto sposi

Filippo Magnini e Giorgia Palmas saranno presto sposi: l’annuncio proviene dalla coppia, che fissa la data al prossimo marzo. “Non vediamo l’ora che arrivi quel giorno”, dicono alle telecamere di Verissimo, dove li vedremo ospiti nella puntata in onda oggi, sabato 11 gennaio 2020. “Eravamo seduti sul divano in pigiama a guardare la televisione quando a un certo punto ha radunato me, mia figlia e i miei genitori fuori”, racconta la showgirl parlando di come le è stata fatta la proposta di matrimonio. “Mi ha bendata e ci ha portato con la macchina nella nostra futura casa. Quando ho aperto gli occhi e ho capito di essere lì non riuscivo a realizzare. Credevo che fosse già il mio regalo di Natale. Ero felice e commossa!“, continua. Filippo infatti ha programmato il grande evento curando ogni minimo dettaglio, sicuro che la sorpresa sarebbe dovuta avvenire per forza di cose nella casa in cui lui e Giorgia potranno costruire la loro famiglia. “Dove volevo fosse custodito questo primo ricordo“, sottolinea, “ho addobbato la sala in tema natalizio e ho appeso sugli alberi di Natale le foto della nostra famiglia“. Come da tradizione, il campione olimpico non ha dimenticato di certo di inginocchiarsi di fronte alla futura consorte e chiederle di sposarlo. L’ex velina di contro lo ha imitato subito: anche lei si è inginocchiata per regalargli il fatidico sì.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, un Natale in famiglia

La foto che Filippo Magnini ha scelto di condividere a Natale, al fianco di Giorgia Palmas, assume oggi come oggi un significato più che interessante. “Il nostro Natale speciale”, scrive infatti lui in tempi non sospetti, prima di rivelare a Verissimo di aver chiesto la mano della showgirl e che dovrebbero sposarsi il prossimo marzo. Clicca qui per guardare la foto di Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Un annuncio ufficiale, anche se in realtà la notizia si era diffusa già nelle ore successive a quel post, grazie alla condivisione della Palmas su Instagram, di sicuro emozionata per la proposta ricevuta. “Difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento, ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi noi, ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti amo da morire, sono la persona più felice del mondo“. Clicca qui per leggere il post di Giorgia Palmas. “Ci somigliamo molto, abbiamo una visione dell’insieme della vita e del futuro molto simile”, aveva dichiarato l’anno scorso a Verissimo, “Filippo è una persona meravigliosa, una persona sana sotto tutti i punti di vista, simpaticissimo, fa morire dal ridere“. Il colpo di fulmine fra i due infatti è iniziato tutto una sera, mentre la coppia si trovava in piazza Duomo a Milano, senza nessuno attorno e la complicità di una passeggiata al chiaro di luna. “Prima il Duomo non mi diceva niente, oggi ogni volta che lo vedo mi emoziono”, aveva confessato l’ex di Vittorio Brumotti.

Il nostro Natale speciale

Visualizza questo post su Instagram Il nostro Natale speciale! 🎄❤️ @giopalmas82 25-12-19 Love You ❤️ Un post condiviso da Filippo Magnini (@filomagno82) in data: 4 Gen 2020 alle ore 9:59 PST

“Sono tanto emozionata”





© RIPRODUZIONE RISERVATA