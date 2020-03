Giorgia Palmas, fidanzata Filippo Magnini/ “Lei è stato il mio angelo custode”

Giorgia Palmas è la fidanzata di Filippo Magnini, l’ex nuotatore ospite della puntata di sabato 7 marzo 2020 di Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’ex velina di Striscia La Notizia è sentimentalmente legata da circa due anni all’ex campione di nuoto con cui presto convolerà a nozze. Una notizia già confermata dai diretti interessati che, insieme, hanno superato uno dei momenti più difficili della vita di Magnini: l’accusa di doping. Arrivata come un fulmine a ciel sereno, Magnini durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha raccontato come Giorgia sia stata fondamentale in quel periodo buio: “é arrivata a gennaio 2018, pochi mesi dopo l’accusa. Il nostro primo anno insieme è stato un periodo in cui mediaticamente distrutto, e lei è stato il mio angelo custode, mi ha aiutato ad aprirmi e devo dire , ogni suo consiglio si è rivelato azzeccato. Poi ci sono stati i miei genitori, mia sorella e il mio allenatore Claudio Rossetto, che mi ha difeso fin dall’inizio mettendoci la faccia e 4 o 5 amici che ci sono stati sempre”.

Giorgia Palmas: “il regalo più bello sono loro”

L’amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini è più forte che mai. In questi giorni, infatti, la bellissima ex velina di Striscia La Notizia sui social ha condiviso alcune foto del suo 38esimo compleanno che ha deciso di trascorrere con le persone più importanti della sua vita: la figlia Sofia e il fidanzato Filippo. Una festa intima, ma speciale per la Palmas che a fine marzo dovrebbe convolare a nozze nella sua terra natale, la Sardegna, proprio come l’ex nuotatore. In attesa del matrimonio, la showgirl ha festeggiato il suo compleanno con tanto di post pubblicato sui social: “38 anni sono un gran bel traguardo e il regalo più bello sono loro, la mia famiglia. Sono felice e per me questo è un bellissimo compleanno”. Immediata la risposta di Magnini: “… e noi al posto di tirarti le orecchie ti diamo tanti bacioni. Happy birthday my love” con tanto di foto con la sua amata e alla figlia che la Palmas ha avuto dalla precedente relazione con Davide Bombardini. L’incontro con Magnini è avvenuto quasi per caso nel 2018 durante la settimana della moda a Milano. “Filippo è entrato in punta di piedi nella nostra vita, ma è diventato subito imprescindibile” ha detto la ex velina sarda che ha ceduto alle lusinghe del bel Filippo che per lei ha preparato un buonissimo tiramisù. Non solo, la Palmas ha precisato come sia rimasta colpita da come Filippo si è rapportato alla figlia Sofia: “lei è molto timida e con lui non lo è mai stata. Sono complici, si coalizzano contro di me!”. Questo e tanto altro l’hanno spinta a decidere di fare il grande passo proprio con Magnini. Una decisione giusta visto che la Palmas non nasconde: “abbiamo una visione della vita e del futuro molto simile. Mi ritengo fortunata perché ho incontrato una persona sana, speciale, equilibrata e che mi fa anche morire dal ridere”.

