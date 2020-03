FILIPPO MAGNINI/ “Giorgia Palmas? Ci siamo presi per mano ed è iniziata la nostra favola” (Verissimo)

Continuano le prove generali per le nozze di Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Il due volte campione del mondo di nuoto è riuscito ad ottenere una vittoria importante in campo sentimentale. Lo dimostra persino l’ultima foto pubblicata dall’atleta, scattata in occasione del compleanno della Palmas. “E noi al posto di tirarti le orecchie ti diamo tanti bacioni”, scrive Magnini. Nell’immagine vediamo la famigliola al completo. Sofia bacia la mamma su una guancia, Filippo su un’altra. Al centro, il sorriso soddisfatto della Palmas e una torta su cui troneggia un’unica candelina per celebrare i suoi 38 anni. Oggi, sabato 7 marzo 2020, Filippo Magnini sarà ospite di Verissimo per raccontarsi, a partire dallo scandalo doping che lo ha colpito. Un’altra battaglia vinta per il campione!

FILIPPO MAGNINI, IL MESSAGGIO PER GIORGIA PALMAS

“Ogni tanto fermatevi a riflettere. Io l’ho fatto e ho pensato ‘Sì, è tutto vero'”, scrive in un altro post per commentare il successo in tribunale. “La tua città non ha mai avuto dubbi sulla tua onestà”, scrive un ammiratore, “Il tempo porta a galla tutta la verità”, aggiunge un’altra. In merito al suo futuro sportivo, Magnini ha rivelato a Silvia Toffanin di non aver ancora fatto delle scelte eclatanti: “Allenatore ancora non mi vedo, però penso di essere ancora un atleta. Vedremo se tornerò a nuotare, chissà…”. Filippo Magnini sa come essere romantico e dimostrare a Giorgia Palmas quanto ha a cuore la loro unione. “Ci siamo presi per mano ed è iniziata la nostra favola”, ha scritto il campione in occasione del recente compleanno della sua dolce metà. d ogni parola un cuoricino rosso, per un tripudio di sentimenti che ha scatenato tutti i fan della coppia.

IN ARRIVO IL LIBRO

“Grazie amore dolce”, risponde lei con tre cuori, a cui Magnini replica aggiungendone ancora un altro. Scopriamo invece tramite le Stories che Magnini è un fan di Antonio Lorenzon, il vincitore della nona edizione di Masterchef Italia. Il campione infatti ha scelto di fare la proposta di matrimonio al compagno per inaugurare la vittoria appena ottenuta e Filippo non può che gradire: “Un miglior finale non si poteva pensare, grande Antonio”, scrive il nuotatore in un’altra Storia. Poi lo vediamo in direzione Roma, a bordo di un treno che lo aiuterà a raggiungere una destinazione particolare. Non si tratta degli studi di Verissimo, dove ha avuto modo di registrare la puntata in onda oggi nei giorni scorsi, ma di Amici di Maria De Filippi. Il countdown però è già iniziato anche per un altro motivo: il prossimo 24 marzo sarà disponibile nelle librerie il libro La resistenza dell’acqua. “Questa è tutta la mia storia”, commenta Magnini annunciando la collaborazione con Paolo Madron, per un lavoro pubblicato dalla Sperling & Kupfer.



© RIPRODUZIONE RISERVATA