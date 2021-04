Filippo Mondelli è morto/ Canottiere 27enne ha lottato contro il tumore

Filippo Mondelli non ce l’ha fatta. Il canottiere è morto all’età di 27 anni dopo aver combattuto contro una brutta malattia, un osteosarcoma alla gamba sinistra risultato poi fatale. Come riportano i colleghi di TgLa7, il giovane lariano aveva ricevuto la diagnosi di tumore alcuni mesi fa e, nonostante la sua grande voglia di vivere, l’evoluzione della malattia ha reso vana ogni cura.

Mino Raiola sbarca nel calcio femminile/ Diventa procuratore di Barbara Bonansea

Campione del mondo italiano di canottaggio nel 2018, Filippo Mondelli è diventato un punto di riferimento per molti giovani che stanno lottano contro la malattia e la sua scomparsa lascia un grande vuoto. Ricordiamo che il giovane comasco due settimane fa era stato eletto nel Consiglio Nazionale del Coni con 54 preferenze su 109 aventi diritto al voto.

DIRETTA WTA MADRID 2021/ Video streaming tv: Badosa senza problemi, forfait Muguruza

FILIPPO MONDELLI É MORTO: AVEVA 27 ANNI

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Filippo Mondelli, pochi minuti fa è arrivata la nota della Federazione Italiana Canottaggio, qui vi riportiamo un passaggio: «Pippo, da guerriero quale era, è stato vinto da un avversario implacabile che non ha avuto rispetto per la sua giovane età – a soli 27 anni –, non ha avuto rispetto per la sua famiglia e per tutte le persone che lo hanno amato. Saremo noi, insieme a tutti quelli che hanno apprezzato la sua passione per la vita e per il canottaggio, amato per il ragazzo solare che era, condiviso con lui tutto, supportato ogni volta che ne aveva bisogno, gioito con lui per tutte le belle cose che ci ha regalato, a rimanere in rispettoso silenzio per la grave perdita che ha colpito la sua famiglia e tutta la comunità remiera e sportiva nazionale, poiché da poco era stato eletto, il più votato, come componente in quota atleti del Consiglio Nazionale CONI».

LEGGI ANCHE:

Morte Maradona, fratello Hugo: "Voglio giustizia"/ Fredella: "Lui amava la vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA