Filippo Nardi attacca Alex Belli/ “Delia verrebbe al GF VIP solo per cacciarti di casa”

Filippo Nardi continua ad attaccare Alex Belli. L’ex gieffino sembra davvero non credere alle parole di Belli. Sui social infatti è spuntato un suo commento che ha ricevuto l’approvazione da parte di molti utenti. Alex Belli ha infatti dichiarato: “Se Delia venisse qui, andrei via con lei”. Una dichiarazione che fa sorridere considerando che l’attore si è dichiarato innamorato di Soleil Sorge. Filippo Nardi ha subito commentato rispondendo sui social: “Secondo me Delia arriverebbe solo per portarti le tue cose da casa vostra dopo aver cambiato le serrature”. Non è la prima volta che Filippo Nardi attacca Alex Belli. Proprio recentemente non è passato inosservato un video che ha come protagonisti Soleil Sorge e Alex Belli. Il celebre volto di CentoVetrine ha ammesso il suo interesse per la bionda influencer, confessando: “Se io non avessi avuto mia moglie, i miei impegni, la mia vita che ho fuori, io e te avremmo costruito una delle storie d’amore più belle qua dentro al GF”. Spulciando tra i commenti apparsi, in molti non hanno potuto fare a meno di notare anche le parole che Filippo Nardi ha espresso in merito alla dichiarazione del gieffino. L’opinionista ha commentato, affermando: “COSTRUITO è proprio la parola giusta !” . Una sentenza che sembra aver incontrato il favore del pubblico, tanto da ricevere migliaia di like. Insomma, anche da parte dei colleghi Soleil e Alex Belli non sembrano raccogliere consensi.

Filippo Nardi ha un nuovo amore. Gli ultimi gossip sull’ex gieffino parlano di una possibile nuova relazione, vissuta in parte alla luce del sole e in parte no. La presunta nuova fidanzata di Filippo Nardi sarebbe molto più piccola di lui: questa la prima curiosità. I due pare abbiano trascorso una vacanza insieme a Sharm el-Sheikh e proprio lì sono stati avvistati insieme. A riportare la segnalazione sui social è il sempre ben attento Investigatoresocial, pseudonimo di Alessandro Rosica. L’esperto di gossip ha dedicato uno dei post sul suo profilo Instagram del giorno proprio a Filippo, parlando anche della sua presunta nuova e giovane fiamma. Filippo Nardi farebbe coppia con Diana, una ragazza che avrebbe circa vent’anni. Se così fosse, allora sarebbero quasi trenta quelli di differenza fra i due. Lei sarebbe una manager addetta al controllo qualità per Gucci.

A catturare di più l’attenzione in questo gossip non è di certo la differenza d’età, quanto il fatto che i due avrebbero tentato di sfuggire ai più curiosi. Rosica ha pubblicato un video di Nardi dietro la consolle e insieme a lui c’era la ragazza, che alla vista del cellulare si è girata e ha tentato di sfuggire da sguardi indiscreti. Pare che Filippo abbia cercato di nascondere in tutti i modi la giovane fiamma. Filippo Nardi non ha ancora confermato né smentito, sebbene Rosica lo abbia anche taggato nel suo post su Instagram. Una scelta ben precisa quella di non dare peso a critiche e pettegolezzi.

