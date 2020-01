Filippo Nardi/ “Barbara d’Urso? Vi dico se il gossip su di noi è vero oppure no…”

Filippo Nardi torna in TV con Maddalena Corvaglia. Sarà inviato e presentatore di NCC (Navigazione Con Conduttore). Un quiz “on the road” che si svolge all’interno di due auto dove due squadre composte da due concorrenti dovranno rispondere a cinque domande mentre guidano per poter raggiungere una meta misteriosa. Saranno otto puntate su Italia 1, ogni sabato alle 13.50. intervistato da Novella 2000, l’ex gieffino afferma di avere una certa emozione: “Mi sono divertito tantissimo a registrare il programma. Adoro lavorare con la gente. Ho conosciuto persone meravigliose. I due concorrenti, divisi in due squadre capitanate da me e Maddalena, dovranno rispondere a cinque domande dettate dal navigatore di bordo, mentre stanno guidando. Se la risposta è corretta il viaggio prosegue, se invece è sbagliata il percorso è ricalcolato e quindi si allunga. Vince chi percorre meno chilometri”. Le domande non saranno particolarmente complicate ma bisognerà ragionare sulle risposte: “si parlerà di statistiche e calcoli matematici, quindi in tanti hanno avuto un po’ di difficoltà. Tutto sommato il gioco è anche questo e va preso alla leggera per intrattenere il pubblico”.

Chi guiderà la macchina durante lo show? “Uno dei due concorrenti. – afferma Filippo Nardi intervistato da Novella 2000 – Maddalena e io siamo nella parte posteriore dell’automobile. Per quanto mi riguarda una postazione un po’ scomoda perché essendo io ingombrante potete immaginare il mio disagio quando prendevamo un fosso… Le scene saranno molto divertenti per i telespettatori, ma non tanto per me”. Questa, sarà quindi, una trasmissione divertente ma anche istruttiva: “Assolutamente sì. Si imparano tante cose e poi abbiamo percorso con le auto delle location pazzesche. Siamo stati in Piemonte, in Lombardia e così via”. Le persone che seguono in tv Filippo Nardi, sono affascinate dal suo carisma. Ha fatto tante cose, ma quale le manca di più? “Ricordo sempre quando sono stato conduttore per l’anteprima del Festivalbar tra il 2003 e il 2004. Ho incontrato tanti artisti internazionali. Sono un grande amante della musica pop e conoscere Sting, Robbie Williams e tanti altri è stato fantastico”. E su Barbara d’Urso svela: “Se è vero il gossip? Ma assolutamente no! Barbara e io scherziamo molto su questa cosa. Ci vogliamo un gran bene e siamo sempre a disposizione l’uno per l’altra”.

