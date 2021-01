Filippo Nardi: “GF Vip? Siamo carne da macello”/ “Io ho chiesto scusa ma la Elia?”

Filippo Nardi ha chiesto scusa a tutti per le sue uscite di cattivo gusto al Grande Fratello Vip ma di certo non ha cambiato idea sul senso delle sue parole. Lo ribadisce nel corso di una chiacchierata col giornalista Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News: “Onestamente ancora non capisco tutto questo che si è creato intorno ad una cosa che era goliardica, forse fuori luogo o forse no. – ha ribadito l’ex gieffino, per poi ammettere che – Forse l’unica cosa di cui sono colpevole e l’aver portato la caserma di 30 anni fa a Mediaset in prima serata. Ma io non sono psicolabile, è stato un crescente di goliardia tra noi concorrenti. Io ho chiesto scusa a chi è fuori.” Chi invece non ha chiesto scusa e avrebbe invece dovuto secondo Nardi è Antonella Elia, alla quale ha riservato parole piuttosto dure.

Filippo Nardi Vs Antonella Elia: “Non è vero che era in buona fede contro la De Grenet!”

“Questa persona non ha neanche chiesto scusa, Signorini sì e lei no.” ha ricordato Filippo Nardi parlando della Elia. Così la lanciato la stoccata: “Io ritengo che se c’è una regola severa per i concorrenti del Grande Fratello Vip allora deve esserci anche per gli altri del programma. Lei ha veramente esagerato, ha fatto body shaming nei confronti di un’altra donna! E non è vero che era in buona fede, una persona in buona fede non insulta e minaccia!” Filippo – che ha smentito di avere un flirt con Guenda Goria – chiede dunque che ci sia un’equità nelle decisioni del Grande Fratello Vip, anche quando queste non coinvolgono i concorrenti ma altre persone che comunque lavorano per questa grande macchina. “La verità è che siamo carne da macello noi concorrenti!” ha chiosato Nardi, chiudendo poi con una domanda pungente che chiama in causa Mario Ermito: “È peggio essere espulso per goliardia o per l’1% di gradimento del pubblico? Io preferisco la prima.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA