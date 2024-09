FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE 2027: NON SI GIOCHERÀ A MILANO. ECCO PERCHÉ

Non si giocherà a San Siro la finale di Champions League 2027. A comunicarlo è stata la Uefa dopo un incontro a Praga, nel quale ha spiegato che la gara non si giocherà a Milano perché nell’impianto, dove giocano Inter e Milan, potrebbero esserci dei lavori di ristrutturazione in tale data. Il Comune di Milano, come sottolineato proprio dalla Uefa, non può garantire che in quel periodo lo stadio sia libero dai lavori: per questo è stato deciso di non assegnare al capoluogo lombardo la finale della massima competizione europea nella stagione 2026/2027, riaprendo così la procura di gara, attraverso la quale verrà scelta una sede idonea. La decisione, come spiegato dalla Uefa, dovrebbe avvenire intorno ai mesi di maggio e giugno 2025.

Diretta/ Torino Empoli (risultato 0-0) video streaming Italia 1: si comincia (Coppa Italia 24 settembre 2024)

La finale di Champions League 2027 era stata assegnata proprio a San Siro ma in via condizionale, proprio legata ai possibili lavori che avverranno nell’impianto. La condizionale è stata applicata proprio perché il Comune di Milano non ha potuto garantire che per tale data non ci saranno i lavori di ristrutturazione dell’impianto e nei dintorni: per questo è stata applicata la condizionale, togliendo dunque l’assegnazione al Comune di Milano.

Diretta/ Turris Avellino (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 24 settembre 2024)

FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE: DOVE SI GIOCANO LE PROSSIME

La finale di Champions League si giocherà, nel 2025, all’Allianz Arena a Monaco di Baviera, mentre l’anno successivo alla Puskas Arena di Budapest. Nel 2027 si sarebbe dovuta giocare a Milano ma così non sarà: è stato così riaperto il bando e l’assegnazione avverrà nei mesi di maggio o giugno 2025. Nell’incontro di oggi a Praga, la Uefa ha dunque deciso di togliere la finale a Milano, e ha poi approvato i criteri di distribuzione degli importi: ognuna delle federazioni tra Italia, Germania, Francia, Spagna e Inghilterra riceverà 10 milioni ciascuno. La Uefa si incontrerà nuovamente il 16 dicembre a Losanna.