Finale Doc 3 Nelle tue mani, come finisce la fiction?/ Andrea Fanti farà i conti con il suo peggior nemico

Anticipazioni ultima puntata di Doc 3 Nelle tue mani 7 marzo 2024: Andrea affronta la malattia di Agnese

Le anticipazioni sull’ultima puntata della fiction di Rai1 con protagonista Luca Argentero svelano come finisce Doc 3 Nelle tue mani. Non mancheranno colpi di scena, risvolti inaspettati e drammatici, intrighi e segreti che vengono allo scoperto e la resa dei conti finale. Andando con ordine, l’ottava ed ultima puntata di Doc 3 andrà in onda giovedì 7 marzo 2024 inizierà con il 15° episodio dal titolo Quello che si deve fare. Si parte con un lungo flashback fino al 2011.

Andrea Fanti (Luca Argentero) sta affrontando la malattia di Agnese (Sara Lazzaro) e a dargli speranza è una notizia che arriva dall’America. Il Doc, però, dovrà fare i conti con un caso difficile in cui la diagnosi sembra ardua da definire. C’è chi sarà pronto a un terribile compromesso. In ospedale, nel frattempo, arriverà un paziente da una RSA a cui è stato prescritto un medicinale in dosi eccessive. Durante questo episodio molti nodi verranno al pettine.

Doc 3 Nelle tue mani come finisce? Anticipazioni puntata finale: Resa dei conti per Andrea Fanti

Dalle anticipazioni sull’ultima puntata di Doc 3 Nelle tue mani del 7 marzo 2024 si scopre anche che cosa succederà nel sedicesimo ed ultimo episodio di stagione del titolo Liberi in cui si scoprirà non solo che cosa succederà ad Andrea Fanti ma anche agli altri personaggi le sui storie si intrecciano nel Policlinico Ambrosiano ed è giunto il momento che la verità venga tutta a galla. Federico Lentini (Giacomo Giorgio) lascerà l’ospedale. Martina (Laura Cravedi) verrà messa di fronte alle sue responsabilità e prenderà una decisioni che spiazzerà tutti.

Si passa poi al protagonista principale, Andrea Fanti che dovrà affrontare l’ennesima crisi questa volta dovuta alla verità che Agnese ha svelato e che ha totalmente rivoluzionato l’idea che aveva del suo passato. Convinto di aver toccato il fondo il Doc entrerà nella totale disperazione ma non è tutto perché la situazione è destinata a peggiorare. In ospedale arriverà il suo peggior nemico. Per il Doc sarà tempo della resa dei conti finale. L’appuntamento con il gran finale di stagione di Doc 3 Nelle tue mani è per giovedì 7 marzo 2024.











