Finale Eurovision 2022: diretta streaming video RaiPlay e Youtube/ Come seguire l’Eurovision Song Contest

Questa sera andrà in onda la finale dell’Eurovision 2022. Le luci del PalaOlimpico di Torino si accenderanno per l’ultimo atto dell’Eurovision 2022: la finale. Le venticinque nazioni in gara si preparano a contendersi l’ambito trofeo a forma di microfono che lo scorso anno è stato conquistato da Maneskin. L’evento musicale più seguito al mondo sarà trasmesso in prima serata a partire dalle 21 in diretta dal PalaOlimpico di Torino su Rai 1, RaiPlay, Radio 2 e Rai Italia, per gli italiani all’estero con la conduzione affidata a Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Uno spettacolo preceduto, dalle 20.35, sempre su Rai1, dall’anteprima con Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico, in diretta dal Glass Studio di Torino. A loro anche il compito di commentare la serata per il pubblico italiano.

Chi volesse guardare l’Eurovision 2022 senza commento può farlo sia nel live streaming disponibile su YouTube che nella diretta in onda su RaiPlay. Per ascoltare l’ESC 2022 via radio, è necessario sintonizzarsi su Rai Radio 2, dove sarà possibile sentire le canzoni in gara e il commento di Gino Castaldo ed Ema Stockholma. A differenza delle due semifinali, terminate intorno alle ore 23.00, l’orario di chiusura della finale di Eurovision Song Contest supererà la mezzanotte: la proclamazione del vincitore, infatti, avverrà intorno alle 00.50. L’esibizione di Mahmood e Blanco è prevista non più tardi delle 23.00.

Questa sera nella finale dell’Eurovision 2022 ospiti d’eccezione saranno i Måneskin e Gigliola Cinquetti, vincitori dell’Eurovision, rispettivamente nel 2021 e nel 1964. Ci sarà anche una nuova performance per Laura Pausini e Mika. Laura dovrebbe tra l’altro cantare la versione francese di Io Canto (Je Chante), in un Eurovision che non ha nessun brano in francese mentre Mika proporrà un medley dei suoi brani più famosi e proporrà per la prima volta anche il suo nuovo singolo Yo Yo. Dopo l’esibizione di tutti i cantanti, ogni nazione assegna due sessioni di punteggi da 1 a 8, 10 e 12 punti, uno affidato agli spettatori tramite televoto, messaggistica e sito dell’Eurovision, l’altro a una giuria composta da cinque addetti ai lavori. Possono votare tutte le nazioni partecipanti.

Dopo la seconda semifinale, non sono cambiate di molto le previsioni dei bookmakers. I favoriti alla vittoria rimangono i Kalush Orchestra, la band ucraina che con il brano Stefania ha di fatto presentato un inno di libertà che ha commosso tutti. Subito dopo, secondo i bookmaker, ci sono il Regno Unito con Sam Ryder e l’Italia con Mahmood e Blanco.











